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Программа Россия 1 на 19 ноября 2022



Телепрограмма Россия 1 на 19 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Россия 1 на 19 ноября

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Москва. Комбуча или чайный гриб
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Тайны следствия-21. «Наследство», 1-я и 2-я части. «Старые связи», 1-я и 2-я части
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Душевные песни под гитару из кинофильмов
20:00 Вести
21:00 Под одной крышей
00:45 Сердечные раны
04:00 Любовь по расписанию

В программе передач возможны изменения.









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