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Программа ТВЦ на 19 ноября 2022



Телепрограмма ТВЦ на 19 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на 19 ноября

03:55 Рок
05:30 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 1-я серия
06:15 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 2-я серия
07:00 Православная энциклопедия. Как поверить в Бога? Продолжение разговора. Путешествие в Спасское-Лутовиново. Современная археология монастырских погребений
07:25 Таёжный детектив. 1-я серия
08:10 Таёжный детектив. 2-я серия
09:05 Зимняя вишня
10:40 Актёрские драмы. Зимняя вишня - ягода горькая
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Трембита
13:40 Заложница. 1-я серия
14:30 События
14:45 Заложница. 2-я - 4-я серии
17:30 Дела житейские. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Власть без любви
00:10 Приговор. Валентин Ковалёв
00:50 Специальный репортаж. Адаптация к реальности
01:20 Хватит слухов! 65-я серия
01:45 Прощание. Роман Виктюк
02:30 Прощание. Павел Смеян
03:10 Прощание. Владимир Сошальский
03:50 Прощание. Наталья Гундарева
04:30 Закон и порядок
04:55 10 самых... Актрисы-затворницы

В программе передач возможны изменения.









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