Телепрограмма ТВЦ на 19 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 19 ноября



03:55 Рок

05:30 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 1-я серия

06:15 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 2-я серия

07:00 Православная энциклопедия. Как поверить в Бога? Продолжение разговора. Путешествие в Спасское-Лутовиново. Современная археология монастырских погребений

07:25 Таёжный детектив. 1-я серия

08:10 Таёжный детектив. 2-я серия

09:05 Зимняя вишня

10:40 Актёрские драмы. Зимняя вишня - ягода горькая

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Трембита

13:40 Заложница. 1-я серия

14:30 События

14:45 Заложница. 2-я - 4-я серии

17:30 Дела житейские. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Власть без любви

00:10 Приговор. Валентин Ковалёв

00:50 Специальный репортаж. Адаптация к реальности

01:20 Хватит слухов! 65-я серия

01:45 Прощание. Роман Виктюк

02:30 Прощание. Павел Смеян

03:10 Прощание. Владимир Сошальский

03:50 Прощание. Наталья Гундарева

04:30 Закон и порядок

04:55 10 самых... Актрисы-затворницы



В программе передач возможны изменения.