Телепрограмма 5 канала на 19 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 19 ноября



05:00 Великолепная пятёрка-5. Управление вселенной в домашних условиях

05:40 Великолепная пятёрка-5. Диагноз

06:15 Спецы. 9-я - 12-я серии

09:00 Светская хроника

09:55 Они потрясли мир. Они потрясли мир. Витас. Испытание славой

10:40 Каменская. 9-я серия - «Шестерки умирают первыми»

11:40 Каменская. 10-я серия - «Шестерки умирают первыми»

12:35 Каменская. 11-я серия - «Смерть и немного любви»

13:35 Каменская. 12-я серия - «Смерть и немного любви»

14:30 Каменская. 13-я серия - «Чужая маска»

15:25 Каменская. 14-я серия - «Чужая маска»

16:20 Каменская. 15-я серия - «Не мешайте палачу»

17:15 Каменская. 16-я серия - «Не мешайте палачу»

18:10 След. Синяя борода

18:55 След. Наживка для хищника

19:30 След. Лягушка в кипятке

20:20 След. Всадники апокалипсиса

21:05 След. Нимфалида

21:45 След. Тропик Рака

22:35 След. Лес попутал

23:20 След. Эффект Вертера

00:00 Известия. Главное

00:55 Последний мент. 19-я - 24-я серии



В программе передач возможны изменения.