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Программа 5 канал на 19 ноября 2022



Телепрограмма 5 канала на 19 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 5 канал на 19 ноября

05:00 Великолепная пятёрка-5. Управление вселенной в домашних условиях
05:40 Великолепная пятёрка-5. Диагноз
06:15 Спецы. 9-я - 12-я серии
09:00 Светская хроника
09:55 Они потрясли мир. Они потрясли мир. Витас. Испытание славой
10:40 Каменская. 9-я серия - «Шестерки умирают первыми»
11:40 Каменская. 10-я серия - «Шестерки умирают первыми»
12:35 Каменская. 11-я серия - «Смерть и немного любви»
13:35 Каменская. 12-я серия - «Смерть и немного любви»
14:30 Каменская. 13-я серия - «Чужая маска»
15:25 Каменская. 14-я серия - «Чужая маска»
16:20 Каменская. 15-я серия - «Не мешайте палачу»
17:15 Каменская. 16-я серия - «Не мешайте палачу»
18:10 След. Синяя борода
18:55 След. Наживка для хищника
19:30 След. Лягушка в кипятке
20:20 След. Всадники апокалипсиса
21:05 След. Нимфалида
21:45 След. Тропик Рака
22:35 След. Лес попутал
23:20 След. Эффект Вертера
00:00 Известия. Главное
00:55 Последний мент. 19-я - 24-я серии

В программе передач возможны изменения.









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