Телепрограмма Матч ТВ на 19 ноября 2022 года. Какие спортивные соревнования и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Матч ТВ на 19 ноября



05:00 География спорта. Кольский полуостров

05:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - Х. Александр. Прямой эфир

08:30 Новости

08:35 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Марадона. Смерть бога

11:55 Матч! Парад

12:20 Новости

12:25 Все на Матч!

12:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир

15:15 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Х. Акимото - П. Петчфергус. Прямой эфир

18:00 Все на Матч!

18:50 Новости

18:55 Футбол. Первая Лига. «Балтика» (Калининградская область) - «Шинник» (Ярославль). Прямой эфир

21:00 Чемпионат мира по футболу-2022. Обратный отсчёт. Прямой эфир

23:00 Новости

23:10 Все на Матч!

23:35 Футбол после полуночи

00:00 Смешанные единоборства. UFC. Д. Льюис - С. Спивак. Прямой эфир

03:00 Новости

03:05 Несвободное падение. Елена Мухина

04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)



В программе возможны изменения.