Телепрограмма Матч ТВ на 19 ноября 2022 года. Какие спортивные соревнования и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Матч ТВ на 19 ноября
05:00 География спорта. Кольский полуостров
05:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - Х. Александр. Прямой эфир
08:30 Новости
08:35 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Марадона. Смерть бога
11:55 Матч! Парад
12:20 Новости
12:25 Все на Матч!
12:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир
15:15 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Х. Акимото - П. Петчфергус. Прямой эфир
18:00 Все на Матч!
18:50 Новости
18:55 Футбол. Первая Лига. «Балтика» (Калининградская область) - «Шинник» (Ярославль). Прямой эфир
21:00 Чемпионат мира по футболу-2022. Обратный отсчёт. Прямой эфир
23:00 Новости
23:10 Все на Матч!
23:35 Футбол после полуночи
00:00 Смешанные единоборства. UFC. Д. Льюис - С. Спивак. Прямой эфир
03:00 Новости
03:05 Несвободное падение. Елена Мухина
04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)
В программе возможны изменения.