Телепрограмма канала Звезда на 19 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Звезда на 19 ноября



03:50 Армия «Трясогузки»

05:15 Армия «Трясогузки» снова в бою

06:40 После дождичка в четверг...

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 19 ноября - День ракетных войск и артиллерии

09:45 Земля Санникова

11:45 Легенды музыки. Военно-оркестровая служба вс рф

12:10 Легенды телевидения. Анна Шатилова

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день. Штурм Эвереста и Юрий Сенкевич

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт!

15:35 Война миров. Взрывная битва. Советские сапёры против минёров Вермахта

16:25 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии

20:45 Легендарные матчи. Чемпионат мира-1990. Хоккей. Финальный этап. СССР - Чехословакия

23:45 Стрелы Робин Гуда

01:05 Женя, Женечка и «катюша»

02:25 Земля Санникова

04:00 После дождичка в четверг...



В программе возможны изменения.