Телепрограмма канала Звезда на 19 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Звезда на 19 ноября
03:50 Армия «Трясогузки»
05:15 Армия «Трясогузки» снова в бою
06:40 После дождичка в четверг...
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 19 ноября - День ракетных войск и артиллерии
09:45 Земля Санникова
11:45 Легенды музыки. Военно-оркестровая служба вс рф
12:10 Легенды телевидения. Анна Шатилова
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день. Штурм Эвереста и Юрий Сенкевич
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:35 Война миров. Взрывная битва. Советские сапёры против минёров Вермахта
16:25 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии
20:45 Легендарные матчи. Чемпионат мира-1990. Хоккей. Финальный этап. СССР - Чехословакия
23:45 Стрелы Робин Гуда
01:05 Женя, Женечка и «катюша»
02:25 Земля Санникова
04:00 После дождичка в четверг...
В программе возможны изменения.