Телепрограмма канала Культура на 19 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Культура на 19 ноября



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Валентин Распутин. Потоп

07:05 Жестокий романс

09:25 Мы - грамотеи!

10:05 Обыкновенный концерт

10:35 Без свидетелей

12:10 Земля людей. Эскимосы. Шум моря

12:40 Черные дыры. Белые пятна

13:20 Великие мифы. Одиссея. Закат богов

13:50 Земля, взгляд из космоса. 4-я серия

14:40 Рассказы из русской истории

15:50 Отсекая лишнее. Олег Буров. Диалог

16:35 Три толстяка

18:05 Энциклопедия загадок. Страна амазонок

18:35 О бедном гусаре замолвите слово

21:15 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 5-й

22:00 Агора

23:00 Дэйзи Миллер

00:35 Земля, взгляд из космоса. 4-я серия

01:25 Искатели. Куда ведут Соловецкие лабиринты?

02:15 «Персей». «Возвращение с Олимпа»

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.