Телепрограмма канала Культура на 19 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Культура на 19 ноября
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Валентин Распутин. Потоп
07:05 Жестокий романс
09:25 Мы - грамотеи!
10:05 Обыкновенный концерт
10:35 Без свидетелей
12:10 Земля людей. Эскимосы. Шум моря
12:40 Черные дыры. Белые пятна
13:20 Великие мифы. Одиссея. Закат богов
13:50 Земля, взгляд из космоса. 4-я серия
14:40 Рассказы из русской истории
15:50 Отсекая лишнее. Олег Буров. Диалог
16:35 Три толстяка
18:05 Энциклопедия загадок. Страна амазонок
18:35 О бедном гусаре замолвите слово
21:15 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 5-й
22:00 Агора
23:00 Дэйзи Миллер
00:35 Земля, взгляд из космоса. 4-я серия
01:25 Искатели. Куда ведут Соловецкие лабиринты?
02:15 «Персей». «Возвращение с Олимпа»
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.