Телепрограмма канала Пятница на 19 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Пятница на 19 ноября
05:00 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»
06:10 Пятница News. 209-я серия
06:30 Артур и Минипуты
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 10-я серия
09:00 Черный список. Сезон 3. 18-я серия - «Услуги организации праздников»
10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 5-я серия
11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 3-я серия - «Руссо-экспрессо»
12:10 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 1-я серия
14:00 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»
15:10 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»
16:10 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»
17:30 На ножах. Сезон 1. 16-я серия - «Волгоград. Shabash»
18:40 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»
19:40 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»
20:50 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»
22:00 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»
23:10 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»
00:10 Сиротский Бруклин
02:40 Пятница News. 209-я серия
03:10 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
04:30 Пятница News. 209-я серия
В программе возможны изменения.