Телепрограмма канала Пятница на 19 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Пятница на 19 ноября



05:00 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»

06:10 Пятница News. 209-я серия

06:30 Артур и Минипуты

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 10-я серия

09:00 Черный список. Сезон 3. 18-я серия - «Услуги организации праздников»

10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 5-я серия

11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 3-я серия - «Руссо-экспрессо»

12:10 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 1-я серия

14:00 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»

15:10 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»

16:10 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»

17:30 На ножах. Сезон 1. 16-я серия - «Волгоград. Shabash»

18:40 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»

19:40 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»

20:50 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»

22:00 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»

23:10 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»

00:10 Сиротский Бруклин

02:40 Пятница News. 209-я серия

03:10 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

04:30 Пятница News. 209-я серия



В программе возможны изменения.