Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Программа Пятница на 19 ноября 2022



Телепрограмма канала Пятница на 19 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач Пятница на 19 ноября

05:00 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»
06:10 Пятница News. 209-я серия
06:30 Артур и Минипуты
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 10-я серия
09:00 Черный список. Сезон 3. 18-я серия - «Услуги организации праздников»
10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 5-я серия
11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 3-я серия - «Руссо-экспрессо»
12:10 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 1-я серия
14:00 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»
15:10 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»
16:10 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»
17:30 На ножах. Сезон 1. 16-я серия - «Волгоград. Shabash»
18:40 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»
19:40 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»
20:50 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»
22:00 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»
23:10 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»
00:10 Сиротский Бруклин
02:40 Пятница News. 209-я серия
03:10 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
04:30 Пятница News. 209-я серия

В программе возможны изменения.









  • Программа передач Пятница на 18 ноября 2022
  • Программа передач Пятница на 17 ноября 2022
  • Программа передач Пятница на 16 ноября 2022
  • Программа передач Пятница на 15 ноября 2022
  • Программа передач Пятница на 14 ноября 2022
    •




    Гран-при России по фигурному катанию 2022, 5-й этап в Самаре, участники, расписание трансляций по Первому каналу

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 19 по 20 ноября в Самаре пройдет пятый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 17 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 17 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание Кубка России по футболу 2022, где смотреть прямые трансляции

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.

    Расписание ЧМ-2022 по футболу, результаты матчей чемпионата мира в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.









    Где находится Белая Березка на карте Брянской области
    Таджикистан - Россия 17 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
    Разговоры о важном 21 ноября 2022, тема классного часа - День матери
    Где находится Шебекино на карте Белгородской области, карта Шебекино
    Какой праздник 19 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Какой праздник 18 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Коронавирус на 17 ноября 2022 года
    Лучшие игроки на ЧМ-2022 по версии ESPN - Мбаппе, Бензема и де Брюйне
    Самый дорогой состав на ЧМ-2022 по футболу у Англии, Бразилии и Франции
    Где находится Пшеводув на карте Польши, расстояние до границы с Украиной


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru