Телепрограмма МИР на 19 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач МИР на 19 ноября



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:30 Гараж

08:10 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Э. Рязанова

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Женитьба Бальзаминова

11:45 Лучше не бывает. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Лучше не бывает. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Лучше не бывает. 7-я - 12-я серии

00:05 Старики-разбойники

01:35 Сердца четырех

03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

04:25 Мультфильмы



В программе возможны изменения.