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Программа МИР на 19 ноября 2022



Телепрограмма МИР на 19 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач МИР на 19 ноября

05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:30 Гараж
08:10 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Э. Рязанова
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Женитьба Бальзаминова
11:45 Лучше не бывает. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Лучше не бывает. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Лучше не бывает. 7-я - 12-я серии
00:05 Старики-разбойники
01:35 Сердца четырех
03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
04:25 Мультфильмы

В программе возможны изменения.









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