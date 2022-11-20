Программа передач, ТВ программа на 20 ноября 2022



Программа передач телеканалов России на воскресенье 20 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 20.11.2022



1 канал



04:10 Россия от края до края

05:10 Простая история

06:00 Новости

06:10 Простая история

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Израиль

11:10 «Повара на колесах». Сергиев Посад

12:00 Новости

12:15 «Человек-праздник». К 95-летию со дня рождения Эльдара Рязанова

13:55 Вокзал для двоих

16:40 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. Этап V. Прямой эфир

18:05 Романовы. 6-я серия - «Павел I, Александр I»

19:05 «Поем на кухне всей страной»

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. Передача первая

23:45 Романовы. 4-я серия - «Пётр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна«

00:45 «Маршал советского кино». К 95-летию со дня рождения Михаила Ульянова

01:40 Моя родословная

02:20 Наедине со всеми

03:05 Россия от края до края



Россия 1



04:00 Любовь по расписанию

05:30 Осторожно! Вход разрешён

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Кузница счастья

16:00 Вести

17:00 Песни от всей души

18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»

19:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Константин Ярошенко

02:30 Осторожно! Вход разрешён



ТВЦ



04:55 10 самых... Актрисы-затворницы

05:25 Ольга Аросева. Расплата за успех

06:05 Трембита

07:35 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 1-я серия

08:20 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 2-я серия

09:15 Здоровый смысл. 17-я серия

09:45 Большая любовь

11:30 События

11:45 Добровольцы

13:35 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Один весёлый день». Юмористический концерт

16:10 Секрет неприступной красавицы. 1-я серия

17:00 Секрет неприступной красавицы. 2-я серия

18:00 Алиса против правил. 1-я - 4-я серии

21:25 Алиса против правил-2. 1-я - 4-я серии

00:35 События

00:50 Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на водахъ. 1-я - 4-я серии

03:50 Зимняя вишня



НТВ



04:35 Агентство скрытых камер. Жених из ада

05:05 Инспектор Купер 2. «Инкассаторы», 1-я и 2-я серии

06:40 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3

23:20 Звезды сошлись

00:50 Основано на реальных событиях

03:30 Зверобой-3. 28-я серия

04:10 Зверобой-3. 29-я серия

04:54 Перерыв в вещании

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Высшая мера



5 канал



05:00 Свои

06:45 Возвращение

08:10 Мститель. 1-я - 4-я серии

11:25 Телохранитель. 1-я - 4-я серии

15:00 След. Наемник в белом воротничке

15:45 След. Последний звонок

16:25 След. Нежность к мертвым

17:15 След. Лизкин дом

18:00 След. Мертвая тишина

18:45 След. Тест на совместимость

19:30 След. Биорадар криминала

20:20 След. Чистильщики

21:05 След. Букет нарциссов

21:45 След. Чайка

22:30 След. Пластмассовая жизнь

23:15 След. Разлей вода

00:00 Человек ниоткуда

01:45 Мститель. 1-я - 4-я серии



Домашний



04:40 Порочные связи. 13-я и 14-я серии

06:20 6 кадров

06:30 6 кадров

07:20 Юрочка. 1-я - 4-я серии

11:00 Горький мёд... 1-я - 4-я серии

14:45 Найди меня, счастье. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Ветреный. 49-я - 52-я серии

22:20 Ирония любви. 1-я - 4-я серии

01:50 Убийства по пятницам-2. 1-я - 4-я серии

04:45 Порочные связи. 15-я и 16-я серии



ТНТ



04:50 Comedy Баттл. 13-я серия

05:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 56-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия

07:00 Богатенький Рич

08:45 Перезагрузка. 531-я серия

09:20 Патриот. 18-я - 28-я серии

15:00 Патриот. 30-я - 37-я серии

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 40-я серия

21:00 Концерты. 4-я серия

22:00 Импровизация. Сезон 8. 233-я серия

23:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 21-я серия

00:00 Новые танцы. Сезон 2. 35-я серия

01:55 Битва экстрасенсов. 245-я серия

03:05 Битва экстрасенсов. 246-я серия

04:20 Импровизация. 6-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 3. 13-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 3. 14-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 227-я - 229-я серии

06:05 Фиксики. Короткое замыкание

06:25 Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Камень, ножницы, бумага

06:55 Три кота

07:00 Три кота

07:10 Три кота. Дедлайн

07:15 Три кота. Дом на колёсах

07:20 Три кота. Музыкальная вечеринка

07:25 Три кота. Границы

07:30 Царевны. Сапоги-скороходы

07:40 Царевны. Выходной

07:50 Царевны. Большое приключение

07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «С»

09:00 Рогов+. 21-я серия

10:00 Уральские пельмени

10:45 Монстры на каникулах

12:35 Монстры на каникулах-2

14:20 Монстры на каникулах-3: Море зовет

16:10 Чёрная Вдова

18:55 Холодное сердце-2

20:55 Золушка

23:00 Маска. Танцы. 7-я серия

01:00 Джек Райан: Теория хаоса

02:50 6 кадров. Сезон 3. 15-я - 20-я серии



Матч ТВ



04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)

06:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. К. Лейнер - К. Бернардо

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:35 Новости

09:40 Пеле: Рождение легенды

11:55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «Красная Армия» (Москва) - МХК «Спартак» (Москва). Прямой эфир

14:15 Все на Матч!

14:55 Футбол. Товарищеский матч. Узбекистан - Россия. Прямой эфир

17:00 Катар-2022. Все на футбол!

17:40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Церемония открытия. Прямой эфир

18:15 Катар-2022. Все на футбол!

18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар - Эквадор. Прямой эфир

21:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Новости

21:50 Все на Матч!

22:30 Футбол. Товарищеский матч. Узбекистан - Россия

00:30 Один день в Катаре

00:55 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»

02:30 Матч! Парад

03:00 Новости

03:05 Несвободное падение. Оксана Костина

04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Законопослушный гражданин

14:40 Варяг. Сериал

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:00 После дождичка в четверг...

05:20 Кашира. Южный рубеж

05:50 След пираньи. 1-я - 4-я серии

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы« с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №119

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Алексей Мазуренко

13:05 Специальный репортаж

13:40 Освобождение

14:10 СМЕРШ. Умирать приказа не было. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Мины в фарватере. 1-я - 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Храбрый олененок». «Скоро будет дождь»

07:20 Три толстяка

08:45 Тайны старого чердака. Пейзаж

09:15 Диалоги о животных. 12-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:00 Передача знаний. 11-я серия

10:50 Месяц май

12:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Ухтомский

12:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Лев Толстой. «Детство»

13:15 «Элементы» с Антоном Успенским«. Американский поп-арт

13:45 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Ансамбль «Аллегро« под управлением Николая Левиновского

14:45 Банда честных

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Великая культура России. Описание

17:10 Пешком... Москва. Немецкая слобода

17:40 Линия жизни. Юбилей Виктории Токаревой

18:35 Романтика романса. 95 лет со дня рождения режиссёра. «Моей душе покоя нет...» Песни из кинофильмов Э. Рязанова

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 «Ульянов про Ульянова». 95 лет со дня рождения Михаила Ульянова

21:00 Без свидетелей

22:35 Московский театр «Геликон-опера». Опера «Альфа & Омега« в постановке Д. Бертмана. 2022 год

00:20 Банда честных

02:05 Диалоги о животных. 12-я серия - «Калининградский зоопарк«

02:45 Раз ковбой, два ковбой...

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

06:10 Пятница News. 210-я серия

06:40 Артур и месть Урдалака

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 9-я серия

09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 2-я серия - «Екатеринбург»

10:00 Умный дом. Сезон 4. 3-я серия

10:30 На ножах. Сезон 6. 19-я серия - «Ростов-на-Дону. Креветка»

11:40 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»

12:50 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»

14:00 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

16:00 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

18:30 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия

20:50 Адский шеф. Сезон 1. 14-я серия

23:00 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 2-я серия

00:00 Убийство

02:30 Пятница News. 210-я серия

03:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»

04:00 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»

04:30 Пятница News. 210-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:50 Старики-разбойники

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Жестокий романс

12:45 Светлана. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Светлана. 4-я - 6-я серии

18:30 Вместе

19:30 Светлана. 6-я - 8-я серии

21:25 Брежнев. 1-я - 3-я серии

00:00 Вместе

01:00 Брежнев. 3-я и 4-я серии

02:15 Мультфильмы

03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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