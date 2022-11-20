Программа передач, ТВ программа на 20 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 20 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 20.11.2022
1 канал
04:10 Россия от края до края
05:10 Простая история
06:00 Новости
06:10 Простая история
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Израиль
11:10 «Повара на колесах». Сергиев Посад
12:00 Новости
12:15 «Человек-праздник». К 95-летию со дня рождения Эльдара Рязанова
13:55 Вокзал для двоих
16:40 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. Этап V. Прямой эфир
18:05 Романовы. 6-я серия - «Павел I, Александр I»
19:05 «Поем на кухне всей страной»
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. Передача первая
23:45 Романовы. 4-я серия - «Пётр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна«
00:45 «Маршал советского кино». К 95-летию со дня рождения Михаила Ульянова
01:40 Моя родословная
02:20 Наедине со всеми
03:05 Россия от края до края
Россия 1
04:00 Любовь по расписанию
05:30 Осторожно! Вход разрешён
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Кузница счастья
16:00 Вести
17:00 Песни от всей души
18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
19:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Константин Ярошенко
02:30 Осторожно! Вход разрешён
ТВЦ
04:55 10 самых... Актрисы-затворницы
05:25 Ольга Аросева. Расплата за успех
06:05 Трембита
07:35 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 1-я серия
08:20 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 2-я серия
09:15 Здоровый смысл. 17-я серия
09:45 Большая любовь
11:30 События
11:45 Добровольцы
13:35 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Один весёлый день». Юмористический концерт
16:10 Секрет неприступной красавицы. 1-я серия
17:00 Секрет неприступной красавицы. 2-я серия
18:00 Алиса против правил. 1-я - 4-я серии
21:25 Алиса против правил-2. 1-я - 4-я серии
00:35 События
00:50 Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на водахъ. 1-я - 4-я серии
03:50 Зимняя вишня
НТВ
04:35 Агентство скрытых камер. Жених из ада
05:05 Инспектор Купер 2. «Инкассаторы», 1-я и 2-я серии
06:40 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3
23:20 Звезды сошлись
00:50 Основано на реальных событиях
03:30 Зверобой-3. 28-я серия
04:10 Зверобой-3. 29-я серия
04:54 Перерыв в вещании
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Высшая мера
5 канал
05:00 Свои
06:45 Возвращение
08:10 Мститель. 1-я - 4-я серии
11:25 Телохранитель. 1-я - 4-я серии
15:00 След. Наемник в белом воротничке
15:45 След. Последний звонок
16:25 След. Нежность к мертвым
17:15 След. Лизкин дом
18:00 След. Мертвая тишина
18:45 След. Тест на совместимость
19:30 След. Биорадар криминала
20:20 След. Чистильщики
21:05 След. Букет нарциссов
21:45 След. Чайка
22:30 След. Пластмассовая жизнь
23:15 След. Разлей вода
00:00 Человек ниоткуда
01:45 Мститель. 1-я - 4-я серии
Домашний
04:40 Порочные связи. 13-я и 14-я серии
06:20 6 кадров
06:30 6 кадров
07:20 Юрочка. 1-я - 4-я серии
11:00 Горький мёд... 1-я - 4-я серии
14:45 Найди меня, счастье. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Ветреный. 49-я - 52-я серии
22:20 Ирония любви. 1-я - 4-я серии
01:50 Убийства по пятницам-2. 1-я - 4-я серии
04:45 Порочные связи. 15-я и 16-я серии
ТНТ
04:50 Comedy Баттл. 13-я серия
05:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 56-я серия
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия
07:00 Богатенький Рич
08:45 Перезагрузка. 531-я серия
09:20 Патриот. 18-я - 28-я серии
15:00 Патриот. 30-я - 37-я серии
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 40-я серия
21:00 Концерты. 4-я серия
22:00 Импровизация. Сезон 8. 233-я серия
23:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 21-я серия
00:00 Новые танцы. Сезон 2. 35-я серия
01:55 Битва экстрасенсов. 245-я серия
03:05 Битва экстрасенсов. 246-я серия
04:20 Импровизация. 6-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 3. 13-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 3. 14-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 227-я - 229-я серии
06:05 Фиксики. Короткое замыкание
06:25 Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Камень, ножницы, бумага
06:55 Три кота
07:00 Три кота
07:10 Три кота. Дедлайн
07:15 Три кота. Дом на колёсах
07:20 Три кота. Музыкальная вечеринка
07:25 Три кота. Границы
07:30 Царевны. Сапоги-скороходы
07:40 Царевны. Выходной
07:50 Царевны. Большое приключение
07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «С»
09:00 Рогов+. 21-я серия
10:00 Уральские пельмени
10:45 Монстры на каникулах
12:35 Монстры на каникулах-2
14:20 Монстры на каникулах-3: Море зовет
16:10 Чёрная Вдова
18:55 Холодное сердце-2
20:55 Золушка
23:00 Маска. Танцы. 7-я серия
01:00 Джек Райан: Теория хаоса
02:50 6 кадров. Сезон 3. 15-я - 20-я серии
Матч ТВ
04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)
06:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. К. Лейнер - К. Бернардо
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:35 Новости
09:40 Пеле: Рождение легенды
11:55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «Красная Армия» (Москва) - МХК «Спартак» (Москва). Прямой эфир
14:15 Все на Матч!
14:55 Футбол. Товарищеский матч. Узбекистан - Россия. Прямой эфир
17:00 Катар-2022. Все на футбол!
17:40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Церемония открытия. Прямой эфир
18:15 Катар-2022. Все на футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар - Эквадор. Прямой эфир
21:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Новости
21:50 Все на Матч!
22:30 Футбол. Товарищеский матч. Узбекистан - Россия
00:30 Один день в Катаре
00:55 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
02:30 Матч! Парад
03:00 Новости
03:05 Несвободное падение. Оксана Костина
04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Законопослушный гражданин
14:40 Варяг. Сериал
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:00 После дождичка в четверг...
05:20 Кашира. Южный рубеж
05:50 След пираньи. 1-я - 4-я серии
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы« с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №119
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Алексей Мазуренко
13:05 Специальный репортаж
13:40 Освобождение
14:10 СМЕРШ. Умирать приказа не было. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Мины в фарватере. 1-я - 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Храбрый олененок». «Скоро будет дождь»
07:20 Три толстяка
08:45 Тайны старого чердака. Пейзаж
09:15 Диалоги о животных. 12-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:00 Передача знаний. 11-я серия
10:50 Месяц май
12:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Ухтомский
12:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Лев Толстой. «Детство»
13:15 «Элементы» с Антоном Успенским«. Американский поп-арт
13:45 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Ансамбль «Аллегро« под управлением Николая Левиновского
14:45 Банда честных
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Великая культура России. Описание
17:10 Пешком... Москва. Немецкая слобода
17:40 Линия жизни. Юбилей Виктории Токаревой
18:35 Романтика романса. 95 лет со дня рождения режиссёра. «Моей душе покоя нет...» Песни из кинофильмов Э. Рязанова
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 «Ульянов про Ульянова». 95 лет со дня рождения Михаила Ульянова
21:00 Без свидетелей
22:35 Московский театр «Геликон-опера». Опера «Альфа & Омега« в постановке Д. Бертмана. 2022 год
00:20 Банда честных
02:05 Диалоги о животных. 12-я серия - «Калининградский зоопарк«
02:45 Раз ковбой, два ковбой...
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
06:10 Пятница News. 210-я серия
06:40 Артур и месть Урдалака
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 9-я серия
09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 2-я серия - «Екатеринбург»
10:00 Умный дом. Сезон 4. 3-я серия
10:30 На ножах. Сезон 6. 19-я серия - «Ростов-на-Дону. Креветка»
11:40 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»
12:50 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»
14:00 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
16:00 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
18:30 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия
20:50 Адский шеф. Сезон 1. 14-я серия
23:00 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 2-я серия
00:00 Убийство
02:30 Пятница News. 210-я серия
03:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»
04:00 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»
04:30 Пятница News. 210-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:50 Старики-разбойники
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Жестокий романс
12:45 Светлана. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Светлана. 4-я - 6-я серии
18:30 Вместе
19:30 Светлана. 6-я - 8-я серии
21:25 Брежнев. 1-я - 3-я серии
00:00 Вместе
01:00 Брежнев. 3-я и 4-я серии
02:15 Мультфильмы
03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.