Телепрограмма 1 канала на 20 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач 1 канал на 20 ноября



04:10 Россия от края до края

05:10 Простая история

06:00 Новости

06:10 Простая история

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Израиль

11:10 «Повара на колесах». Сергиев Посад

12:00 Новости

12:15 «Человек-праздник». К 95-летию со дня рождения Эльдара Рязанова

13:55 Вокзал для двоих

16:40 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. Этап V. Прямой эфир

18:05 Романовы. 6-я серия - «Павел I, Александр I»

19:05 «Поем на кухне всей страной»

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. Передача первая

23:45 Романовы. 4-я серия - «Пётр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна«

00:45 «Маршал советского кино». К 95-летию со дня рождения Михаила Ульянова

01:40 Моя родословная

02:20 Наедине со всеми

03:05 Россия от края до края



В программе возможны изменения.