Телепрограмма 1 канала на 20 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач 1 канал на 20 ноября
04:10 Россия от края до края
05:10 Простая история
06:00 Новости
06:10 Простая история
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Израиль
11:10 «Повара на колесах». Сергиев Посад
12:00 Новости
12:15 «Человек-праздник». К 95-летию со дня рождения Эльдара Рязанова
13:55 Вокзал для двоих
16:40 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. Этап V. Прямой эфир
18:05 Романовы. 6-я серия - «Павел I, Александр I»
19:05 «Поем на кухне всей страной»
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. Передача первая
23:45 Романовы. 4-я серия - «Пётр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна«
00:45 «Маршал советского кино». К 95-летию со дня рождения Михаила Ульянова
01:40 Моя родословная
02:20 Наедине со всеми
03:05 Россия от края до края
В программе возможны изменения.