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Программа Россия 1 на 20 ноября 2022



Телепрограмма канала Россия 1 на 20 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач Россия 1 на 20 ноября

04:00 Любовь по расписанию
05:30 Осторожно! Вход разрешён
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Кузница счастья
16:00 Вести
17:00 Песни от всей души
18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
19:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Константин Ярошенко
02:30 Осторожно! Вход разрешён

В программе возможны изменения.









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