Телепрограмма канала Россия 1 на 20 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Россия 1 на 20 ноября



04:00 Любовь по расписанию

05:30 Осторожно! Вход разрешён

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Кузница счастья

16:00 Вести

17:00 Песни от всей души

18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»

19:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Константин Ярошенко

02:30 Осторожно! Вход разрешён



В программе возможны изменения.