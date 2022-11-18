Программа ТВЦ на 20 ноября 2022

Телепрограмма канала ТВЦ на 20 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач ТВЦ на 20 ноября



04:55 10 самых... Актрисы-затворницы

05:25 Ольга Аросева. Расплата за успех

06:05 Трембита

07:35 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 1-я серия

08:20 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 2-я серия

09:15 Здоровый смысл. 17-я серия

09:45 Большая любовь

11:30 События

11:45 Добровольцы

13:35 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Один весёлый день». Юмористический концерт

16:10 Секрет неприступной красавицы. 1-я серия

17:00 Секрет неприступной красавицы. 2-я серия

18:00 Алиса против правил. 1-я - 4-я серии

21:25 Алиса против правил-2. 1-я - 4-я серии

00:35 События

00:50 Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на водахъ. 1-я - 4-я серии

03:50 Зимняя вишня



В программе возможны изменения.