Телепрограмма 5 канала на 20 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач 5 канал на 20 ноября
05:00 Свои
06:45 Возвращение
08:10 Мститель. 1-я - 4-я серии
11:25 Телохранитель. 1-я - 4-я серии
15:00 След. Наемник в белом воротничке
15:45 След. Последний звонок
16:25 След. Нежность к мертвым
17:15 След. Лизкин дом
18:00 След. Мертвая тишина
18:45 След. Тест на совместимость
19:30 След. Биорадар криминала
20:20 След. Чистильщики
21:05 След. Букет нарциссов
21:45 След. Чайка
22:30 След. Пластмассовая жизнь
23:15 След. Разлей вода
00:00 Человек ниоткуда
01:45 Мститель. 1-я - 4-я серии
В программе возможны изменения.