Телепрограмма 5 канала на 20 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач 5 канал на 20 ноября



05:00 Свои

06:45 Возвращение

08:10 Мститель. 1-я - 4-я серии

11:25 Телохранитель. 1-я - 4-я серии

15:00 След. Наемник в белом воротничке

15:45 След. Последний звонок

16:25 След. Нежность к мертвым

17:15 След. Лизкин дом

18:00 След. Мертвая тишина

18:45 След. Тест на совместимость

19:30 След. Биорадар криминала

20:20 След. Чистильщики

21:05 След. Букет нарциссов

21:45 След. Чайка

22:30 След. Пластмассовая жизнь

23:15 След. Разлей вода

00:00 Человек ниоткуда

01:45 Мститель. 1-я - 4-я серии



В программе возможны изменения.