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Программа передач СТС на 20 ноября 2022, телепрограмма СТС на день



Телепрограмма СТС на 20 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач СТС на 20 ноября

04:50 6 кадров. Сезон 3. 13-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 3. 14-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 227-я - 229-я серии
06:05 Фиксики. Короткое замыкание
06:25 Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Камень, ножницы, бумага
06:55 Три кота
07:00 Три кота
07:10 Три кота. Дедлайн
07:15 Три кота. Дом на колёсах
07:20 Три кота. Музыкальная вечеринка
07:25 Три кота. Границы
07:30 Царевны. Сапоги-скороходы
07:40 Царевны. Выходной
07:50 Царевны. Большое приключение
07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «С»
09:00 Рогов+. 21-я серия
10:00 Уральские пельмени
10:45 Монстры на каникулах
12:35 Монстры на каникулах-2
14:20 Монстры на каникулах-3: Море зовет
16:10 Чёрная Вдова
18:55 Холодное сердце-2
20:55 Золушка
23:00 Маска. Танцы. 7-я серия
01:00 Джек Райан: Теория хаоса
02:50 6 кадров. Сезон 3. 15-я - 20-я серии

В программе возможны изменения.









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