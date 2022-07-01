Программа СТС на 20 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 20 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач СТС на 20 ноября



04:50 6 кадров. Сезон 3. 13-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 3. 14-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 227-я - 229-я серии

06:05 Фиксики. Короткое замыкание

06:25 Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Камень, ножницы, бумага

06:55 Три кота

07:00 Три кота

07:10 Три кота. Дедлайн

07:15 Три кота. Дом на колёсах

07:20 Три кота. Музыкальная вечеринка

07:25 Три кота. Границы

07:30 Царевны. Сапоги-скороходы

07:40 Царевны. Выходной

07:50 Царевны. Большое приключение

07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «С»

09:00 Рогов+. 21-я серия

10:00 Уральские пельмени

10:45 Монстры на каникулах

12:35 Монстры на каникулах-2

14:20 Монстры на каникулах-3: Море зовет

16:10 Чёрная Вдова

18:55 Холодное сердце-2

20:55 Золушка

23:00 Маска. Танцы. 7-я серия

01:00 Джек Райан: Теория хаоса

02:50 6 кадров. Сезон 3. 15-я - 20-я серии



В программе возможны изменения.