Телепрограмма Матч ТВ на 20 ноября 2022 года. Какие спортивные соревнования и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Матч ТВ на 20 ноября



04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)

06:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. К. Лейнер - К. Бернардо

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:35 Новости

09:40 Пеле: Рождение легенды

11:55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «Красная Армия» (Москва) - МХК «Спартак» (Москва). Прямой эфир

14:15 Все на Матч!

14:55 Футбол. Товарищеский матч. Узбекистан - Россия. Прямой эфир

17:00 Катар-2022. Все на футбол!

17:40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Церемония открытия. Прямой эфир

18:15 Катар-2022. Все на футбол!

18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар - Эквадор. Прямой эфир

21:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Новости

21:50 Все на Матч!

22:30 Футбол. Товарищеский матч. Узбекистан - Россия

00:30 Один день в Катаре

00:55 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»

02:30 Матч! Парад

03:00 Новости

03:05 Несвободное падение. Оксана Костина

04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)



В программе возможны изменения.