Телепрограмма Матч ТВ на 20 ноября 2022 года. Какие спортивные соревнования и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Матч ТВ на 20 ноября
04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)
06:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. К. Лейнер - К. Бернардо
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:35 Новости
09:40 Пеле: Рождение легенды
11:55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «Красная Армия» (Москва) - МХК «Спартак» (Москва). Прямой эфир
14:15 Все на Матч!
14:55 Футбол. Товарищеский матч. Узбекистан - Россия. Прямой эфир
17:00 Катар-2022. Все на футбол!
17:40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Церемония открытия. Прямой эфир
18:15 Катар-2022. Все на футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар - Эквадор. Прямой эфир
21:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Новости
21:50 Все на Матч!
22:30 Футбол. Товарищеский матч. Узбекистан - Россия
00:30 Один день в Катаре
00:55 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
02:30 Матч! Парад
03:00 Новости
03:05 Несвободное падение. Оксана Костина
04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
В программе возможны изменения.