Телепрограмма канала Звезда на 20 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Звезда на 20 ноября
04:00 После дождичка в четверг...
05:20 Кашира. Южный рубеж
05:50 След пираньи. 1-я - 4-я серии
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы« с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №119
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Алексей Мазуренко
13:05 Специальный репортаж
13:40 Освобождение
14:10 СМЕРШ. Умирать приказа не было. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Мины в фарватере. 1-я - 6-я серии
В программе возможны изменения.