Телепрограмма канала Звезда на 20 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Звезда на 20 ноября



04:00 После дождичка в четверг...

05:20 Кашира. Южный рубеж

05:50 След пираньи. 1-я - 4-я серии

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы« с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №119

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Алексей Мазуренко

13:05 Специальный репортаж

13:40 Освобождение

14:10 СМЕРШ. Умирать приказа не было. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Мины в фарватере. 1-я - 6-я серии



В программе возможны изменения.