Программа Культура на 20 ноября 2022



Телепрограмма канала Культура на 20 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Культура на 20 ноября



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Храбрый олененок». «Скоро будет дождь»

07:20 Три толстяка

08:45 Тайны старого чердака. Пейзаж

09:15 Диалоги о животных. 12-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:00 Передача знаний. 11-я серия

10:50 Месяц май

12:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Ухтомский

12:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Лев Толстой. «Детство»

13:15 «Элементы» с Антоном Успенским«. Американский поп-арт

13:45 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Ансамбль «Аллегро« под управлением Николая Левиновского

14:45 Банда честных

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Великая культура России. Описание

17:10 Пешком... Москва. Немецкая слобода

17:40 Линия жизни. Юбилей Виктории Токаревой

18:35 Романтика романса. 95 лет со дня рождения режиссёра. «Моей душе покоя нет...» Песни из кинофильмов Э. Рязанова

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 «Ульянов про Ульянова». 95 лет со дня рождения Михаила Ульянова

21:00 Без свидетелей

22:35 Московский театр «Геликон-опера». Опера «Альфа & Омега« в постановке Д. Бертмана. 2022 год

00:20 Банда честных

02:05 Диалоги о животных. 12-я серия - «Калининградский зоопарк«

02:45 Раз ковбой, два ковбой...

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.



















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