Телепрограмма канала Культура на 20 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Культура на 20 ноября
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Храбрый олененок». «Скоро будет дождь»
07:20 Три толстяка
08:45 Тайны старого чердака. Пейзаж
09:15 Диалоги о животных. 12-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:00 Передача знаний. 11-я серия
10:50 Месяц май
12:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Ухтомский
12:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Лев Толстой. «Детство»
13:15 «Элементы» с Антоном Успенским«. Американский поп-арт
13:45 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Ансамбль «Аллегро« под управлением Николая Левиновского
14:45 Банда честных
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Великая культура России. Описание
17:10 Пешком... Москва. Немецкая слобода
17:40 Линия жизни. Юбилей Виктории Токаревой
18:35 Романтика романса. 95 лет со дня рождения режиссёра. «Моей душе покоя нет...» Песни из кинофильмов Э. Рязанова
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 «Ульянов про Ульянова». 95 лет со дня рождения Михаила Ульянова
21:00 Без свидетелей
22:35 Московский театр «Геликон-опера». Опера «Альфа & Омега« в постановке Д. Бертмана. 2022 год
00:20 Банда честных
02:05 Диалоги о животных. 12-я серия - «Калининградский зоопарк«
02:45 Раз ковбой, два ковбой...
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.