Телепрограмма канала Пятница на 20 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Пятница на 20 ноября



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

06:10 Пятница News. 210-я серия

06:40 Артур и месть Урдалака

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 9-я серия

09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 2-я серия - «Екатеринбург»

10:00 Умный дом. Сезон 4. 3-я серия

10:30 На ножах. Сезон 6. 19-я серия - «Ростов-на-Дону. Креветка»

11:40 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»

12:50 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»

14:00 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

16:00 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

18:30 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия

20:50 Адский шеф. Сезон 1. 14-я серия

23:00 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 2-я серия

00:00 Убийство

02:30 Пятница News. 210-я серия

03:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»

04:00 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»

04:30 Пятница News. 210-я серия



В программе возможны изменения.