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Программа Пятница на 20 ноября 2022



Телепрограмма канала Пятница на 20 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач Пятница на 20 ноября

05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
06:10 Пятница News. 210-я серия
06:40 Артур и месть Урдалака
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 9-я серия
09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 2-я серия - «Екатеринбург»
10:00 Умный дом. Сезон 4. 3-я серия
10:30 На ножах. Сезон 6. 19-я серия - «Ростов-на-Дону. Креветка»
11:40 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»
12:50 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»
14:00 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
16:00 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
18:30 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия
20:50 Адский шеф. Сезон 1. 14-я серия
23:00 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 2-я серия
00:00 Убийство
02:30 Пятница News. 210-я серия
03:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»
04:00 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»
04:30 Пятница News. 210-я серия

В программе возможны изменения.









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