Телепрограмма МИР на 20 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач МИР на 20 ноября



05:00 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:50 Старики-разбойники

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Жестокий романс

12:45 Светлана. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Светлана. 4-я - 6-я серии

18:30 Вместе

19:30 Светлана. 6-я - 8-я серии

21:25 Брежнев. 1-я - 3-я серии

00:00 Вместе

01:00 Брежнев. 3-я и 4-я серии

02:15 Мультфильмы

03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе возможны изменения.