Телепрограмма МИР на 20 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач МИР на 20 ноября
05:00 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:50 Старики-разбойники
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Жестокий романс
12:45 Светлана. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Светлана. 4-я - 6-я серии
18:30 Вместе
19:30 Светлана. 6-я - 8-я серии
21:25 Брежнев. 1-я - 3-я серии
00:00 Вместе
01:00 Брежнев. 3-я и 4-я серии
02:15 Мультфильмы
03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе возможны изменения.