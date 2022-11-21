Программа передач, ТВ программа на 21 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 21 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 21.11.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 5-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Новые предсказания знаменитого математика Сидика Афгана
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Баренцево море. 5-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 1-я часть - «Олег Газманов»
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 2-я часть - «Олег Газманов»
03:00 Личное дело. 1-я серия
03:50 Личное дело. 2-я серия
ТВЦ
03:50 Зимняя вишня
05:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:20 Большое кино. Джентльмены удачи
08:55 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 1-я серия
09:50 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Чёрная вдова. 1-я серия
12:47 Чёрная вдова. 2-я серия
13:40 Мой герой. Никита Панфилов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 1-я серия
15:58 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 2-я серия
16:55 Клуб первых жен
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 1-я серия
19:14 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 2-я серия
20:05 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 1-я серия
21:00 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 2-я серия
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Мир по правилам и без
23:10 Знак качества. Соль
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Власть без любви
01:25 Актёрские судьбы. Кто в доме хозяин?
02:05 Феликс Дзержинский. Нет имени страшнее моего
02:45 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 1-я серия
03:29 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 2-я серия
04:15 Годунов и Барышников. Победителей не судят
НТВ
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Клинический случай
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Подкидыш», 1-я и 2-я серии, «Эхо войны», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Подкидыш», 1-я и 2-я серии, «Эхо войны», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Спецбат. 11-я серия
21:05 Спецбат. 12-я серия
22:10 Скорая помощь-4. 11-я и 12-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-4. 11-я и 12-я серии
00:35 Последний герой
02:05 Зверобой-3. 29-я - 32-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Убойный процент
5 канал
05:00 Известия
05:25 Легавый-2. 1-я - 5-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Легавый-2. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны. 1-я - 4-я части - «Старший оборотень по особо важным делам«
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны. 4-я - 6-я части - «Старший оборотень по особо важным делам»
19:55 След. Время черного пса
20:45 След. Возвращение демона
21:35 След. Вечный спор
22:25 Великолепная пятёрка-5. Переезд
23:15 Великолепная пятёрка-5. Взрыв мозга
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Общественно - полезный труп
01:15 След. Макрофаг
01:55 След. Рваная купюра
02:30 След. Женю похитили
03:05 Детективы. Я докажу тебе любовь
03:40 Детективы. Пропавшая
04:10 Детективы. Подруга в кредит
04:35 Детективы. Вот такая любовь
Домашний
04:45 Порочные связи. 15-я и 16-я серии
06:25 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
09:30 Давай разведёмся!
10:30 Тест на отцовство
12:40 Понять. Простить. «Долгожданное чудо». «Зарплатная жена»
13:40 Порча. Незакрытая дверь
14:10 Знахарка
14:45 Верну любимого. Повтор хода
15:15 Джинн. 1-я - 4-я серии
19:00 Между светом и тенью. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Мёртвая кровь». «Скрепка»
00:05 Знахарка
00:35 Верну любимого. Повтор хода
01:00 Понять. Простить. «Долгожданное чудо». «Зарплатная жена»
01:50 Восток-Запад. 44-я серия
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
ТНТ
04:20 Импровизация. 6-я серия
05:10 Comedy Баттл. 14-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия
07:49 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия
09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 40-я серия
11:00 Физрук. 1-я - 6-я серии
14:00 Реальные пацаны. Сезон 6. 199-я - 206-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 9-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 10-я серия
20:00 Отпуск. Сезон 2. 32-я серия
20:30 Отпуск. Сезон 2. 33-я серия
21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 57-я серия
21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 58-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 25-я серия
23:30 Женский стендап. Сезон 3. 31-я серия
00:30 Игра на выживание. 1-я серия
01:35 Игра на выживание. 2-я серия
02:20 Импровизация. 9-я серия
03:10 Comedy Баттл. 15-я серия
04:00 Comedy Баттл. 16-я серия
04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 58-я серия
СТС
04:40 6 кадров. Сезон 3. 20-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 3. 21-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 3. 7-я серия
05:30 Старые знакомые
05:50 Ералаш. Сезон 1. 230-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 233-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 3-я серия
06:05 Три кота
06:10 Драконы и всадники Олуха
06:40 Драконы и всадники Олуха
07:00 100 мест, где поесть. 8-я серия
08:05 Монстры против пришельцев
10:00 Гости из прошлого. Сезон 1. 1-я - 17-я серии
19:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 1-я - 2-я серии
19:40 Шан-Чи и легенда десяти колец
22:15 Призрак в доспехах
00:20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 37-я серия
01:20 Серена
03:10 6 кадров. Сезон 5. 7-я серия
03:35 6 кадров. Сезон 5. 22-я серия
03:55 6 кадров. Сезон 5. 24-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 5. 31-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 5. 32-я серия
Матч ТВ
04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар - Эквадор
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Матч! Парад
12:45 Пеле: Рождение легенды
15:00 Катар-2022. Все на футбол!
15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Англия - Иран. Прямой эфир
18:00 Катар-2022. Все на футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сенегал - Нидерланды. Прямой эфир
21:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. США - Уэльс. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Англия - Иран
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сенегал - Нидерланды
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Я - четвертый
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Терминатор 3. Восстание машин
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
04:35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
23:45 Мины в фарватере. 1-я - 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Россия молодая. Морского дела старатели
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии
17:10 Легенды разведки. Конон Молодый
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Зенитно-ракетные комплексы. С-125 «Нева», «Круг» и «Куб» против MIM-23 «Хоук»
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Британский аристократ и советский разведчик Гай Бёрджесс
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 ТАСС уполномочен заявить... 1-я и 2-я серии
01:45 Россия молодая. Морского дела старатели
02:55 Морской дозор
03:45 Москва - фронту
04:05 Новый год в ноябре. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва дворовая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Тото
07:30 Новости культуры
07:35 Друг Тыманчи
08:45 Новости культуры
08:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Ухтомский
09:15 Черные дыры. Белые пятна
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. Мария Миронова, Евгений Леонов, Ольга Аросева, Михаил Пуговкин в юмористических миниатюрах «Короткие истории». 1964
12:00 Роман в камне. Крым. Мыс Плака
12:30 Тихий Дон. 1-я серия
13:20 Исцеление храма
14:05 Линия жизни. Александр Домогаров
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 1-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. П. Чайковский. Симфония №5
18:35 Дети Солнца. Ацтеки
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Усадьба Марфино. Советский Голливуд
21:30 Сати. Нескучная классика... С Александром Гиндиным и Ириной Тушинцевой
22:15 Тихий Дон. 1-я серия
23:05 Сокровища Московского Кремля. «Избранный, но не Призванный...», Фильм 1-й
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. Мария Миронова, Евгений Леонов, Ольга Аросева, Михаил Пуговкин в юмористических миниатюрах «Короткие истории». 1964
01:05 Роман в камне. Крым. Мыс Плака
01:35 Дети Солнца. Ацтеки
02:30 Его Голгофа. Николай Вавилов
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»
05:50 Пятница News. 209-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 5. 10-я серия - «Торт «Суперженщина« для Вероны»
07:30 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»
08:50 Комиссар Рекс. Сезон 6. 4-я серия
09:50 Комиссар Рекс. Сезон 6. 5-я серия
10:50 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 3-я серия
11:50 На ножах. Сезон 2. 15-я серия - «Краснодар. Густо Джусто»
13:00 На ножах. Сезон 7. 1-я серия - «Екатеринбург. У Вани»
14:10 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»
15:20 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»
16:30 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»
17:30 На ножах. Сезон 6. 25-я серия - «Санкт-Петербург. Капитан»
18:40 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
21:00 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия
23:10 Пробный переезд. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»
00:00 Шторм. Сезон 1. 1-я серия
01:20 Шторм. Сезон 1. 2-я серия
02:00 Пятница News. 211-я серия
02:30 Сверхъестественное. Сезон 15. 17-я серия
03:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 18-я серия
03:50 Пятница News. 210-я серия
04:20 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
МИР
05:00 Мультфильмы
06:30 Наше кино. История большой любви
06:55 Лучше не бывает. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Лучше не бывает. 4-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Меч-2. 9-я - 11-я серии
01:05 Наше кино. История большой любви
01:30 Семеро смелых
03:00 Развод
04:30 Мультфильмы
Время начала передач - московское.