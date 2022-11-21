Программа передач, ТВ программа на 21 ноября 2022



Программа передач телеканалов России на понедельник 21 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 21.11.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 5-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Новые предсказания знаменитого математика Сидика Афгана

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Баренцево море. 5-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 1-я часть - «Олег Газманов»

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 2-я часть - «Олег Газманов»

03:00 Личное дело. 1-я серия

03:50 Личное дело. 2-я серия



ТВЦ



03:50 Зимняя вишня

05:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:20 Большое кино. Джентльмены удачи

08:55 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 1-я серия

09:50 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Чёрная вдова. 1-я серия

12:47 Чёрная вдова. 2-я серия

13:40 Мой герой. Никита Панфилов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 1-я серия

15:58 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 2-я серия

16:55 Клуб первых жен

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 1-я серия

19:14 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 2-я серия

20:05 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 1-я серия

21:00 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 2-я серия

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Мир по правилам и без

23:10 Знак качества. Соль

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Власть без любви

01:25 Актёрские судьбы. Кто в доме хозяин?

02:05 Феликс Дзержинский. Нет имени страшнее моего

02:45 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 1-я серия

03:29 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 2-я серия

04:15 Годунов и Барышников. Победителей не судят



НТВ



05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Клинический случай

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Подкидыш», 1-я и 2-я серии, «Эхо войны», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Подкидыш», 1-я и 2-я серии, «Эхо войны», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Спецбат. 11-я серия

21:05 Спецбат. 12-я серия

22:10 Скорая помощь-4. 11-я и 12-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-4. 11-я и 12-я серии

00:35 Последний герой

02:05 Зверобой-3. 29-я - 32-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Убойный процент



5 канал



05:00 Известия

05:25 Легавый-2. 1-я - 5-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Легавый-2. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны. 1-я - 4-я части - «Старший оборотень по особо важным делам«

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны. 4-я - 6-я части - «Старший оборотень по особо важным делам»

19:55 След. Время черного пса

20:45 След. Возвращение демона

21:35 След. Вечный спор

22:25 Великолепная пятёрка-5. Переезд

23:15 Великолепная пятёрка-5. Взрыв мозга

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Общественно - полезный труп

01:15 След. Макрофаг

01:55 След. Рваная купюра

02:30 След. Женю похитили

03:05 Детективы. Я докажу тебе любовь

03:40 Детективы. Пропавшая

04:10 Детективы. Подруга в кредит

04:35 Детективы. Вот такая любовь



Домашний



04:45 Порочные связи. 15-я и 16-я серии

06:25 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

09:30 Давай разведёмся!

10:30 Тест на отцовство

12:40 Понять. Простить. «Долгожданное чудо». «Зарплатная жена»

13:40 Порча. Незакрытая дверь

14:10 Знахарка

14:45 Верну любимого. Повтор хода

15:15 Джинн. 1-я - 4-я серии

19:00 Между светом и тенью. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Мёртвая кровь». «Скрепка»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Повтор хода

01:00 Понять. Простить. «Долгожданное чудо». «Зарплатная жена»

01:50 Восток-Запад. 44-я серия

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



ТНТ



04:20 Импровизация. 6-я серия

05:10 Comedy Баттл. 14-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия

07:49 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия

09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 40-я серия

11:00 Физрук. 1-я - 6-я серии

14:00 Реальные пацаны. Сезон 6. 199-я - 206-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 9-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 10-я серия

20:00 Отпуск. Сезон 2. 32-я серия

20:30 Отпуск. Сезон 2. 33-я серия

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 57-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 58-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 25-я серия

23:30 Женский стендап. Сезон 3. 31-я серия

00:30 Игра на выживание. 1-я серия

01:35 Игра на выживание. 2-я серия

02:20 Импровизация. 9-я серия

03:10 Comedy Баттл. 15-я серия

04:00 Comedy Баттл. 16-я серия

04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 58-я серия



СТС



04:40 6 кадров. Сезон 3. 20-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 3. 21-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 3. 7-я серия

05:30 Старые знакомые

05:50 Ералаш. Сезон 1. 230-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 233-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 3-я серия

06:05 Три кота

06:10 Драконы и всадники Олуха

06:40 Драконы и всадники Олуха

07:00 100 мест, где поесть. 8-я серия

08:05 Монстры против пришельцев

10:00 Гости из прошлого. Сезон 1. 1-я - 17-я серии

19:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 1-я - 2-я серии

19:40 Шан-Чи и легенда десяти колец

22:15 Призрак в доспехах

00:20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 37-я серия

01:20 Серена

03:10 6 кадров. Сезон 5. 7-я серия

03:35 6 кадров. Сезон 5. 22-я серия

03:55 6 кадров. Сезон 5. 24-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 5. 31-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 5. 32-я серия



Матч ТВ



04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар - Эквадор

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Матч! Парад

12:45 Пеле: Рождение легенды

15:00 Катар-2022. Все на футбол!

15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Англия - Иран. Прямой эфир

18:00 Катар-2022. Все на футбол!

18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сенегал - Нидерланды. Прямой эфир

21:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. США - Уэльс. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Англия - Иран

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сенегал - Нидерланды



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Я - четвертый

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Терминатор 3. Восстание машин

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман

04:35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



23:45 Мины в фарватере. 1-я - 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Морского дела старатели

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии

17:10 Легенды разведки. Конон Молодый

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Зенитно-ракетные комплексы. С-125 «Нева», «Круг» и «Куб» против MIM-23 «Хоук»

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Британский аристократ и советский разведчик Гай Бёрджесс

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 ТАСС уполномочен заявить... 1-я и 2-я серии

01:45 Россия молодая. Морского дела старатели

02:55 Морской дозор

03:45 Москва - фронту

04:05 Новый год в ноябре. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва дворовая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Тото

07:30 Новости культуры

07:35 Друг Тыманчи

08:45 Новости культуры

08:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Ухтомский

09:15 Черные дыры. Белые пятна

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. Мария Миронова, Евгений Леонов, Ольга Аросева, Михаил Пуговкин в юмористических миниатюрах «Короткие истории». 1964

12:00 Роман в камне. Крым. Мыс Плака

12:30 Тихий Дон. 1-я серия

13:20 Исцеление храма

14:05 Линия жизни. Александр Домогаров

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 1-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. П. Чайковский. Симфония №5

18:35 Дети Солнца. Ацтеки

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Усадьба Марфино. Советский Голливуд

21:30 Сати. Нескучная классика... С Александром Гиндиным и Ириной Тушинцевой

22:15 Тихий Дон. 1-я серия

23:05 Сокровища Московского Кремля. «Избранный, но не Призванный...», Фильм 1-й

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. Мария Миронова, Евгений Леонов, Ольга Аросева, Михаил Пуговкин в юмористических миниатюрах «Короткие истории». 1964

01:05 Роман в камне. Крым. Мыс Плака

01:35 Дети Солнца. Ацтеки

02:30 Его Голгофа. Николай Вавилов

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»

05:50 Пятница News. 209-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 5. 10-я серия - «Торт «Суперженщина« для Вероны»

07:30 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»

08:50 Комиссар Рекс. Сезон 6. 4-я серия

09:50 Комиссар Рекс. Сезон 6. 5-я серия

10:50 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 3-я серия

11:50 На ножах. Сезон 2. 15-я серия - «Краснодар. Густо Джусто»

13:00 На ножах. Сезон 7. 1-я серия - «Екатеринбург. У Вани»

14:10 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»

15:20 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»

16:30 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»

17:30 На ножах. Сезон 6. 25-я серия - «Санкт-Петербург. Капитан»

18:40 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия

23:10 Пробный переезд. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»

00:00 Шторм. Сезон 1. 1-я серия

01:20 Шторм. Сезон 1. 2-я серия

02:00 Пятница News. 211-я серия

02:30 Сверхъестественное. Сезон 15. 17-я серия

03:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 18-я серия

03:50 Пятница News. 210-я серия

04:20 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»



МИР



05:00 Мультфильмы

06:30 Наше кино. История большой любви

06:55 Лучше не бывает. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Лучше не бывает. 4-я - 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Меч-2. 9-я - 11-я серии

01:05 Наше кино. История большой любви

01:30 Семеро смелых

03:00 Развод

04:30 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















Программа Пятница на 21 ноября 2022 Программа СТС на 21 ноября 2022 Программа ТНТ на 21 ноября 2022 Программа ТНТ на 19 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 17 ноября 2022









Расписание ЧМ-2022 по футболу на 20 ноября



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