Программа 5 канал на 21 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 21 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач 5 канал на 21 ноября
05:00 Известия
05:25 Легавый-2. 1-я - 5-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Легавый-2. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны. 1-я - 4-я части - «Старший оборотень по особо важным делам«
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны. 4-я - 6-я части - «Старший оборотень по особо важным делам»
19:55 След. Время черного пса
20:45 След. Возвращение демона
21:35 След. Вечный спор
22:25 Великолепная пятёрка-5. Переезд
23:15 Великолепная пятёрка-5. Взрыв мозга
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Общественно - полезный труп
01:15 След. Макрофаг
01:55 След. Рваная купюра
02:30 След. Женю похитили
03:05 Детективы. Я докажу тебе любовь
03:40 Детективы. Пропавшая
04:10 Детективы. Подруга в кредит
04:35 Детективы. Вот такая любовь
В программе возможны изменения.