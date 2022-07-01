Программа 5 канал на 21 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 21 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач 5 канал на 21 ноября



05:00 Известия

05:25 Легавый-2. 1-я - 5-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Легавый-2. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны. 1-я - 4-я части - «Старший оборотень по особо важным делам«

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны. 4-я - 6-я части - «Старший оборотень по особо важным делам»

19:55 След. Время черного пса

20:45 След. Возвращение демона

21:35 След. Вечный спор

22:25 Великолепная пятёрка-5. Переезд

23:15 Великолепная пятёрка-5. Взрыв мозга

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Общественно - полезный труп

01:15 След. Макрофаг

01:55 След. Рваная купюра

02:30 След. Женю похитили

03:05 Детективы. Я докажу тебе любовь

03:40 Детективы. Пропавшая

04:10 Детективы. Подруга в кредит

04:35 Детективы. Вот такая любовь



В программе возможны изменения.