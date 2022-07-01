Программа Матч ТВ на 21 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 21 ноября 2022 года. Какие спортивные соревнования и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Матч ТВ на 21 ноября



04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар - Эквадор

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Матч! Парад

12:45 Пеле: Рождение легенды

15:00 Катар-2022. Все на футбол!

15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Англия - Иран. Прямой эфир

18:00 Катар-2022. Все на футбол!

18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сенегал - Нидерланды. Прямой эфир

21:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. США - Уэльс. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Англия - Иран

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сенегал - Нидерланды



В программе возможны изменения.