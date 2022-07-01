Программа Матч ТВ на 21 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 21 ноября 2022 года. Какие спортивные соревнования и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Матч ТВ на 21 ноября
04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар - Эквадор
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Матч! Парад
12:45 Пеле: Рождение легенды
15:00 Катар-2022. Все на футбол!
15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Англия - Иран. Прямой эфир
18:00 Катар-2022. Все на футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сенегал - Нидерланды. Прямой эфир
21:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. США - Уэльс. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Англия - Иран
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сенегал - Нидерланды
В программе возможны изменения.