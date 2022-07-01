Программа Звезда на 21 ноября 2022

Телепрограмма канала Звезда на 21 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Звезда на 21 ноября
23:45 Мины в фарватере. 1-я - 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Россия молодая. Морского дела старатели
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии
17:10 Легенды разведки. Конон Молодый
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Зенитно-ракетные комплексы. С-125 «Нева», «Круг» и «Куб» против MIM-23 «Хоук»
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Британский аристократ и советский разведчик Гай Бёрджесс
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 ТАСС уполномочен заявить... 1-я и 2-я серии
01:45 Россия молодая. Морского дела старатели
02:55 Морской дозор
03:45 Москва - фронту
04:05 Новый год в ноябре. 1-я и 2-я серии
В программе возможны изменения.