Программа Звезда на 21 ноября 2022

Телепрограмма канала Звезда на 21 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Звезда на 21 ноября



23:45 Мины в фарватере. 1-я - 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Морского дела старатели

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии

17:10 Легенды разведки. Конон Молодый

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Зенитно-ракетные комплексы. С-125 «Нева», «Круг» и «Куб» против MIM-23 «Хоук»

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Британский аристократ и советский разведчик Гай Бёрджесс

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 ТАСС уполномочен заявить... 1-я и 2-я серии

01:45 Россия молодая. Морского дела старатели

02:55 Морской дозор

03:45 Москва - фронту

04:05 Новый год в ноябре. 1-я и 2-я серии



В программе возможны изменения.