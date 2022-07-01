Программа Культура на 21 ноября 2022

Телепрограмма канала Культура на 21 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Культура на 21 ноября
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва дворовая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Тото
07:30 Новости культуры
07:35 Друг Тыманчи
08:45 Новости культуры
08:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Ухтомский
09:15 Черные дыры. Белые пятна
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. Мария Миронова, Евгений Леонов, Ольга Аросева, Михаил Пуговкин в юмористических миниатюрах «Короткие истории». 1964
12:00 Роман в камне. Крым. Мыс Плака
12:30 Тихий Дон. 1-я серия
13:20 Исцеление храма
14:05 Линия жизни. Александр Домогаров
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 1-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. П. Чайковский. Симфония №5
18:35 Дети Солнца. Ацтеки
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Усадьба Марфино. Советский Голливуд
21:30 Сати. Нескучная классика... С Александром Гиндиным и Ириной Тушинцевой
22:15 Тихий Дон. 1-я серия
23:05 Сокровища Московского Кремля. «Избранный, но не Призванный...», Фильм 1-й
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. Мария Миронова, Евгений Леонов, Ольга Аросева, Михаил Пуговкин в юмористических миниатюрах «Короткие истории». 1964
01:05 Роман в камне. Крым. Мыс Плака
01:35 Дети Солнца. Ацтеки
02:30 Его Голгофа. Николай Вавилов
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.