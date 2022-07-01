Программа Культура на 21 ноября 2022



Телепрограмма канала Культура на 21 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Культура на 21 ноября



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва дворовая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Тото

07:30 Новости культуры

07:35 Друг Тыманчи

08:45 Новости культуры

08:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Ухтомский

09:15 Черные дыры. Белые пятна

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. Мария Миронова, Евгений Леонов, Ольга Аросева, Михаил Пуговкин в юмористических миниатюрах «Короткие истории». 1964

12:00 Роман в камне. Крым. Мыс Плака

12:30 Тихий Дон. 1-я серия

13:20 Исцеление храма

14:05 Линия жизни. Александр Домогаров

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 1-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. П. Чайковский. Симфония №5

18:35 Дети Солнца. Ацтеки

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Усадьба Марфино. Советский Голливуд

21:30 Сати. Нескучная классика... С Александром Гиндиным и Ириной Тушинцевой

22:15 Тихий Дон. 1-я серия

23:05 Сокровища Московского Кремля. «Избранный, но не Призванный...», Фильм 1-й

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. Мария Миронова, Евгений Леонов, Ольга Аросева, Михаил Пуговкин в юмористических миниатюрах «Короткие истории». 1964

01:05 Роман в камне. Крым. Мыс Плака

01:35 Дети Солнца. Ацтеки

02:30 Его Голгофа. Николай Вавилов

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.



















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