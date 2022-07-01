Программа МИР на 21 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 21 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач МИР на 21 ноября



05:00 Мультфильмы

06:30 Наше кино. История большой любви

06:55 Лучше не бывает. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Лучше не бывает. 4-я - 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Меч-2. 9-я - 11-я серии

01:05 Наше кино. История большой любви

01:30 Семеро смелых

03:00 Развод

04:30 Мультфильмы



В программе возможны изменения.