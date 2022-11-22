Программа передач, ТВ программа на 22 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на вторник 22 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 22.11.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 6-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Баренцево море. 6-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Дарья Юргенс
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Дмитрий Иосифов
03:00 Личное дело. 3-я серия
03:50 Личное дело. 4-я серия
ТВЦ
04:15 Годунов и Барышников. Победителей не судят
05:05 Мой герой. Никита Панфилов
05:40 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Вакцинация от гриппа
08:50 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 1-я серия
09:44 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 2-я серия
10:35 Шоу-бизнес. Короткая слава
11:30 События
11:50 Чёрная вдова. 3-я серия
12:41 Чёрная вдова. 4-я серия
13:40 Мой герой. Максим Аверин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 3-я серия
16:02 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 4-я серия
16:55 Звездные отчимы
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Некрасивая подружка-10-11. 1-я серия - «Палата №13»
19:17 Некрасивая подружка-10-11. 2-я серия - «Палата №13»
20:05 Некрасивая подружка-10-11. 3-я серия - «Ключ на дне озера»
20:59 Некрасивая подружка-10-11. 4-я серия - «Ключ на дне озера»
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Тайная комната Марины Влади
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Приговор. Валентин Ковалёв
01:25 Хроники московского быта. Страшная сказка
02:05 Феликс Дзержинский. Разве нельзя истребить крыс?
02:45 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 3-я серия
03:28 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 4-я серия
04:10 Юрий Стоянов. Поздно не бывает
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Убойный процент
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Двойной просчет
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Йети», 1-я и 2-я серии, «Конец света», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Йети», 1-я и 2-я серии, «Конец света», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Спецбат. 13-я серия
21:05 Спецбат. 14-я серия
22:10 Скорая помощь-4. 13-я и 14-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-4. 13-я и 14-я серии
00:30 Англия - Россия. Коварство без любви. Кривое зеркало короны
01:30 Профиль убийцы. Сезон 1. «Лесник», 1-я и 2-я серии
03:10 Профиль убийцы. Сезон 1. «Газовщик», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Не страховой случай
5 канал
05:00 Известия
05:25 Ментовские войны. 1-я часть - «Старший оборотень по особо важным делам»
06:15 Ментовские войны. 2-я часть - «Старший оборотень по особо важным делам»
06:55 Легавый-2. 9-я - 11-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Легавый-2. 11-я - 14-я серия
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны. 1-я - 4-я части - «Недетские игры»
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны. 4-я - 6-я части - «Недетские игры»
20:05 След. Святые и грешные
20:45 След. Игрушки Фредди Крюкова
21:35 След. Из лесу, вестимо
22:25 Великолепная пятёрка-5. Смерть амазонки
23:15 Великолепная пятёрка-5. Ингаляция
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Освежевать охотника
01:15 След. Бывалый
01:50 След. Белочки
02:30 След. Чёртова матушка
03:05 Детективы. Идейное насилие
03:40 Детективы. Бабкин ребус
04:10 Детективы. Дорогие огурцы
04:35 Детективы. Мама, не плачь
Домашний
04:20 Давай разведёмся!
05:10 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Новость». «Нестерпимо»
13:05 Порча. Череп
13:35 Знахарка
14:10 Верну любимого. Детские шалости
14:45 Опекун. 1-я - 4-я серии
18:45 Про здоровье
19:00 Завтра я тебя разлюблю. 1-я и 2-я серии
23:05 Порча. «Под замком». «Кровавое стекло»
00:10 Знахарка
00:35 Верну любимого. Детские шалости
01:00 Понять. Простить. «Новость». «Нестерпимо»
01:50 Восток-Запад. 45-я серия
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
ТНТ
04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 58-я серия
05:30 Открытый микрофон. Сезон 3. 59-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я - 17-я серии
08:30 Модные игры. Сезон 2. 14-я серия
09:00 Физрук. 3-я - 12-я серии
14:00 Реальные пацаны. Сезон 6. 207-я - 214-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 11-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 12-я серия
20:00 Отпуск. Сезон 2. 33-я серия
20:30 Отпуск. Сезон 2. 34-я серия
21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 58-я серия
21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 59-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 26-я серия
23:30 Женский стендап. Сезон 3. 32-я серия
00:30 Игра на выживание. 3-я серия
01:35 Игра на выживание. 4-я серия
02:25 Импровизация. 12-я серия
03:15 Comedy Баттл. 17-я серия
04:00 Comedy Баттл. 18-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 60-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 4. 23-я серия
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 12-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 17-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 18-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 1-я и 2-я серии
08:55 Уральские пельмени. #одинзавсех
09:10 Сеня-федя. Сезон 5. 1-я - 6-я серии
12:25 Кухня. Сезон 3. 19-я - 20-я серии
13:35 Кухня. Сезон 4. 1-я - 9-я серии
18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 1-я - 3-я серии
20:00 Люди в чёрном: Интернэшнл
22:10 Люди в чёрном
00:05 Малыш на драйве
02:15 Воронины. Сезон 12. 22-я серия
02:40 Воронины. Сезон 12. 23-я серия
03:05 6 кадров. Сезон 1. 6-я серия
03:25 6 кадров. Сезон 2. 13-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 2. 14-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 3. 22-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 3. 23-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 3. 24-я серия
Матч ТВ
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сенегал - Нидерланды
05:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сенегал - Нидерланды
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Аргентина - Саудовская Аравия. Прямой эфир
15:00 Катар-2022. Все на футбол!
15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Дания - Тунис. Прямой эфир
18:00 Катар-2022. Все на футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Мексика - Польша. Прямой эфир
21:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Франция - Австралия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Аргентина - Саудовская Аравия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Дания - Тунис
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Поцелуй дракона
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Терминатор: Да придёт спаситель
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
04:05 Новый год в ноябре. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Россия молодая. Мужание
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 СМЕРШ. Умирать приказа не было. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 СМЕРШ. Умирать приказа не было. 1-я - 4-я серии
17:30 Москва - фронту
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Легкие плавающие танки. ПТ-76 против M551 «Шеридан»
19:40 Улика из прошлого. Легенды и мифы Киева. История одного преступления
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 ТАСС уполномочен заявить... 3-я и 4-я серии
01:50 Россия молодая. Мужание
02:55 Девушка с характером
04:25 Звездный отряд
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва лицедейская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Сергей Бондарчук
07:30 Новости культуры
07:35 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 1-я серия
08:50 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
09:00 Новости культуры
09:05 Сокровища Московского Кремля. «Избранный, но не Призванный...», Фильм 1-й
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. Творческий вечер Игоря Владимирова в Концертной студии «Останкино». 1982
12:20 Дороги старых мастеров. Береста-берёста
12:30 Тихий Дон. 2-я серия
13:20 Провинциальные музеи России. Ялта
13:50 Первые в мире. Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга
14:05 Линия жизни. Николай Добронравов
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж
15:50 Сати. Нескучная классика... С Александром Гиндиным и Ириной Тушинцевой
16:30 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 2-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. С. Прокофьев. Симфония №5
18:35 Дети Солнца. Инки
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:15 Тихий Дон. 2-я серия
23:05 Сокровища Московского Кремля. «Рождение Империи», Фильм 2-й
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. Творческий вечер Игоря Владимирова в Концертной студии «Останкино». 1982
01:25 Дети Солнца. Инки
02:20 Цвет времени. Карандаш
02:30 Провинциальные музеи России. Ялта
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
05:50 Пятница News. 210-я серия
06:20 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»
07:20 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье»
08:40 Комиссар Рекс. Сезон 6. 5-я серия
09:40 Комиссар Рекс. Сезон 6. 6-я серия
10:40 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»
11:40 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»
12:50 Король десертов. Сезон 1. 4-я серия - «Карамель»
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
19:00 Король десертов. Сезон 1. 5-я серия
20:20 Вундеркинды-3. Сезон 1. 5-я серия
21:40 Вундеркинды-3. Сезон 1. 3-я серия - «Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова»
23:20 Умный дом. Сезон 4. 3-я серия
23:50 Шторм. Сезон 1. 3-я серия
00:50 Шторм. Сезон 1. 4-я серия
01:50 Пятница News. 212-я серия
02:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 19-я серия
02:50 Сверхъестественное. Сезон 15. 20-я серия
03:30 Пятница News. 211-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»
МИР
05:00 Мультфильмы
06:50 Наше кино. История большой любви
07:15 Лучше не бывает. 7-я - 9-я серии
10:00 Новости
10:10 Лучше не бывает. 10-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Меч-2. 12-я - 14-я серии
01:05 Наше кино. История большой любви
01:30 Белый клык
02:50 Развод
Время начала передач - московское.