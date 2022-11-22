Программа передач, ТВ программа на 22 ноября 2022



Программа передач телеканалов России на вторник 22 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 22.11.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 6-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Баренцево море. 6-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Дарья Юргенс

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Дмитрий Иосифов

03:00 Личное дело. 3-я серия

03:50 Личное дело. 4-я серия



ТВЦ



04:15 Годунов и Барышников. Победителей не судят

05:05 Мой герой. Никита Панфилов

05:40 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Вакцинация от гриппа

08:50 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 1-я серия

09:44 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 2-я серия

10:35 Шоу-бизнес. Короткая слава

11:30 События

11:50 Чёрная вдова. 3-я серия

12:41 Чёрная вдова. 4-я серия

13:40 Мой герой. Максим Аверин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 3-я серия

16:02 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 4-я серия

16:55 Звездные отчимы

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Некрасивая подружка-10-11. 1-я серия - «Палата №13»

19:17 Некрасивая подружка-10-11. 2-я серия - «Палата №13»

20:05 Некрасивая подружка-10-11. 3-я серия - «Ключ на дне озера»

20:59 Некрасивая подружка-10-11. 4-я серия - «Ключ на дне озера»

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Тайная комната Марины Влади

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Приговор. Валентин Ковалёв

01:25 Хроники московского быта. Страшная сказка

02:05 Феликс Дзержинский. Разве нельзя истребить крыс?

02:45 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 3-я серия

03:28 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 4-я серия

04:10 Юрий Стоянов. Поздно не бывает



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Убойный процент

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Двойной просчет

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Йети», 1-я и 2-я серии, «Конец света», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Йети», 1-я и 2-я серии, «Конец света», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Спецбат. 13-я серия

21:05 Спецбат. 14-я серия

22:10 Скорая помощь-4. 13-я и 14-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-4. 13-я и 14-я серии

00:30 Англия - Россия. Коварство без любви. Кривое зеркало короны

01:30 Профиль убийцы. Сезон 1. «Лесник», 1-я и 2-я серии

03:10 Профиль убийцы. Сезон 1. «Газовщик», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Не страховой случай



5 канал



05:00 Известия

05:25 Ментовские войны. 1-я часть - «Старший оборотень по особо важным делам»

06:15 Ментовские войны. 2-я часть - «Старший оборотень по особо важным делам»

06:55 Легавый-2. 9-я - 11-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Легавый-2. 11-я - 14-я серия

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны. 1-я - 4-я части - «Недетские игры»

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны. 4-я - 6-я части - «Недетские игры»

20:05 След. Святые и грешные

20:45 След. Игрушки Фредди Крюкова

21:35 След. Из лесу, вестимо

22:25 Великолепная пятёрка-5. Смерть амазонки

23:15 Великолепная пятёрка-5. Ингаляция

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Освежевать охотника

01:15 След. Бывалый

01:50 След. Белочки

02:30 След. Чёртова матушка

03:05 Детективы. Идейное насилие

03:40 Детективы. Бабкин ребус

04:10 Детективы. Дорогие огурцы

04:35 Детективы. Мама, не плачь



Домашний



04:20 Давай разведёмся!

05:10 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Новость». «Нестерпимо»

13:05 Порча. Череп

13:35 Знахарка

14:10 Верну любимого. Детские шалости

14:45 Опекун. 1-я - 4-я серии

18:45 Про здоровье

19:00 Завтра я тебя разлюблю. 1-я и 2-я серии

23:05 Порча. «Под замком». «Кровавое стекло»

00:10 Знахарка

00:35 Верну любимого. Детские шалости

01:00 Понять. Простить. «Новость». «Нестерпимо»

01:50 Восток-Запад. 45-я серия

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



ТНТ



04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 58-я серия

05:30 Открытый микрофон. Сезон 3. 59-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я - 17-я серии

08:30 Модные игры. Сезон 2. 14-я серия

09:00 Физрук. 3-я - 12-я серии

14:00 Реальные пацаны. Сезон 6. 207-я - 214-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 11-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 12-я серия

20:00 Отпуск. Сезон 2. 33-я серия

20:30 Отпуск. Сезон 2. 34-я серия

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 58-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 59-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 26-я серия

23:30 Женский стендап. Сезон 3. 32-я серия

00:30 Игра на выживание. 3-я серия

01:35 Игра на выживание. 4-я серия

02:25 Импровизация. 12-я серия

03:15 Comedy Баттл. 17-я серия

04:00 Comedy Баттл. 18-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 60-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 4. 23-я серия

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 12-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 17-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 18-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 1-я и 2-я серии

08:55 Уральские пельмени. #одинзавсех

09:10 Сеня-федя. Сезон 5. 1-я - 6-я серии

12:25 Кухня. Сезон 3. 19-я - 20-я серии

13:35 Кухня. Сезон 4. 1-я - 9-я серии

18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 1-я - 3-я серии

20:00 Люди в чёрном: Интернэшнл

22:10 Люди в чёрном

00:05 Малыш на драйве

02:15 Воронины. Сезон 12. 22-я серия

02:40 Воронины. Сезон 12. 23-я серия

03:05 6 кадров. Сезон 1. 6-я серия

03:25 6 кадров. Сезон 2. 13-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 2. 14-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 3. 22-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 3. 23-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 3. 24-я серия



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сенегал - Нидерланды

05:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сенегал - Нидерланды

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Аргентина - Саудовская Аравия. Прямой эфир

15:00 Катар-2022. Все на футбол!

15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Дания - Тунис. Прямой эфир

18:00 Катар-2022. Все на футбол!

18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Мексика - Польша. Прямой эфир

21:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Франция - Австралия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Аргентина - Саудовская Аравия

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Дания - Тунис



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Поцелуй дракона

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Терминатор: Да придёт спаситель

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман

04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



04:05 Новый год в ноябре. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Мужание

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 СМЕРШ. Умирать приказа не было. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 СМЕРШ. Умирать приказа не было. 1-я - 4-я серии

17:30 Москва - фронту

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Легкие плавающие танки. ПТ-76 против M551 «Шеридан»

19:40 Улика из прошлого. Легенды и мифы Киева. История одного преступления

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 ТАСС уполномочен заявить... 3-я и 4-я серии

01:50 Россия молодая. Мужание

02:55 Девушка с характером

04:25 Звездный отряд



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва лицедейская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Сергей Бондарчук

07:30 Новости культуры

07:35 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 1-я серия

08:50 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»

09:00 Новости культуры

09:05 Сокровища Московского Кремля. «Избранный, но не Призванный...», Фильм 1-й

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. Творческий вечер Игоря Владимирова в Концертной студии «Останкино». 1982

12:20 Дороги старых мастеров. Береста-берёста

12:30 Тихий Дон. 2-я серия

13:20 Провинциальные музеи России. Ялта

13:50 Первые в мире. Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга

14:05 Линия жизни. Николай Добронравов

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж

15:50 Сати. Нескучная классика... С Александром Гиндиным и Ириной Тушинцевой

16:30 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 2-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. С. Прокофьев. Симфония №5

18:35 Дети Солнца. Инки

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:15 Тихий Дон. 2-я серия

23:05 Сокровища Московского Кремля. «Рождение Империи», Фильм 2-й

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. Творческий вечер Игоря Владимирова в Концертной студии «Останкино». 1982

01:25 Дети Солнца. Инки

02:20 Цвет времени. Карандаш

02:30 Провинциальные музеи России. Ялта

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

05:50 Пятница News. 210-я серия

06:20 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»

07:20 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье»

08:40 Комиссар Рекс. Сезон 6. 5-я серия

09:40 Комиссар Рекс. Сезон 6. 6-я серия

10:40 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»

11:40 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»

12:50 Король десертов. Сезон 1. 4-я серия - «Карамель»

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

19:00 Король десертов. Сезон 1. 5-я серия

20:20 Вундеркинды-3. Сезон 1. 5-я серия

21:40 Вундеркинды-3. Сезон 1. 3-я серия - «Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова»

23:20 Умный дом. Сезон 4. 3-я серия

23:50 Шторм. Сезон 1. 3-я серия

00:50 Шторм. Сезон 1. 4-я серия

01:50 Пятница News. 212-я серия

02:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 19-я серия

02:50 Сверхъестественное. Сезон 15. 20-я серия

03:30 Пятница News. 211-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»



МИР



05:00 Мультфильмы

06:50 Наше кино. История большой любви

07:15 Лучше не бывает. 7-я - 9-я серии

10:00 Новости

10:10 Лучше не бывает. 10-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Меч-2. 12-я - 14-я серии

01:05 Наше кино. История большой любви

01:30 Белый клык

02:50 Развод



Время начала передач - московское.



















Программа Пятница на 22 ноября 2022 Программа СТС на 22 ноября 2022 Программа ТНТ на 22 ноября 2022 Программа ТНТ на 21 ноября 2022 Программа передач, ТВ программа на 21 ноября 2022









КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 22 ноября, где смотреть прямые трансляции



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею. Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 22 ноября



Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею. Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу по каналам ТВ



Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканал Матч Футбол 1. Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, результаты игр в Катаре



Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре. Расписание Кубка России по футболу 2022, где смотреть прямые трансляции



Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.









