Программа ТВЦ на 22 ноября 2022

Телепрограмма канала ТВЦ на 22 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач ТВЦ на 22 ноября



04:15 Годунов и Барышников. Победителей не судят

05:05 Мой герой. Никита Панфилов

05:40 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Вакцинация от гриппа

08:50 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 1-я серия

09:44 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 2-я серия

10:35 Шоу-бизнес. Короткая слава

11:30 События

11:50 Чёрная вдова. 3-я серия

12:41 Чёрная вдова. 4-я серия

13:40 Мой герой. Максим Аверин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 3-я серия

16:02 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 4-я серия

16:55 Звездные отчимы

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Некрасивая подружка-10-11. 1-я серия - «Палата №13»

19:17 Некрасивая подружка-10-11. 2-я серия - «Палата №13»

20:05 Некрасивая подружка-10-11. 3-я серия - «Ключ на дне озера»

20:59 Некрасивая подружка-10-11. 4-я серия - «Ключ на дне озера»

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Тайная комната Марины Влади

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Приговор. Валентин Ковалёв

01:25 Хроники московского быта. Страшная сказка

02:05 Феликс Дзержинский. Разве нельзя истребить крыс?

02:45 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 3-я серия

03:28 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 4-я серия

04:10 Юрий Стоянов. Поздно не бывает



В программе возможны изменения.