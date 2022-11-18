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Программа ТВЦ на 22 ноября 2022



Телепрограмма канала ТВЦ на 22 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач ТВЦ на 22 ноября

04:15 Годунов и Барышников. Победителей не судят
05:05 Мой герой. Никита Панфилов
05:40 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Вакцинация от гриппа
08:50 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 1-я серия
09:44 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 2-я серия
10:35 Шоу-бизнес. Короткая слава
11:30 События
11:50 Чёрная вдова. 3-я серия
12:41 Чёрная вдова. 4-я серия
13:40 Мой герой. Максим Аверин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 3-я серия
16:02 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 4-я серия
16:55 Звездные отчимы
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Некрасивая подружка-10-11. 1-я серия - «Палата №13»
19:17 Некрасивая подружка-10-11. 2-я серия - «Палата №13»
20:05 Некрасивая подружка-10-11. 3-я серия - «Ключ на дне озера»
20:59 Некрасивая подружка-10-11. 4-я серия - «Ключ на дне озера»
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Тайная комната Марины Влади
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Приговор. Валентин Ковалёв
01:25 Хроники московского быта. Страшная сказка
02:05 Феликс Дзержинский. Разве нельзя истребить крыс?
02:45 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 3-я серия
03:28 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 4-я серия
04:10 Юрий Стоянов. Поздно не бывает

В программе возможны изменения.









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