Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Программа 5 канал на 22 ноября 2022



Телепрограмма 5 канала на 22 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач 5 канал на 22 ноября

05:00 Известия
05:25 Ментовские войны. 1-я часть - «Старший оборотень по особо важным делам»
06:15 Ментовские войны. 2-я часть - «Старший оборотень по особо важным делам»
06:55 Легавый-2. 9-я - 11-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Легавый-2. 11-я - 14-я серия
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны. 1-я - 4-я части - «Недетские игры»
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны. 4-я - 6-я части - «Недетские игры»
20:05 След. Святые и грешные
20:45 След. Игрушки Фредди Крюкова
21:35 След. Из лесу, вестимо
22:25 Великолепная пятёрка-5. Смерть амазонки
23:15 Великолепная пятёрка-5. Ингаляция
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Освежевать охотника
01:15 След. Бывалый
01:50 След. Белочки
02:30 След. Чёртова матушка
03:05 Детективы. Идейное насилие
03:40 Детективы. Бабкин ребус
04:10 Детективы. Дорогие огурцы
04:35 Детективы. Мама, не плачь

В программе возможны изменения.









  • Программа передач, ТВ программа на 22 ноября 2022
  • Программа 5 канал на 21 ноября 2022
  • Программа 5 канал на 20 ноября 2022
  • Программа 5 канал на 19 ноября 2022
  • Программа 5 канал на 18 ноября 2022
    •




    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 22 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 22 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу по каналам ТВ

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканал Матч Футбол 1.

    Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, результаты игр в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Расписание Кубка России по футболу 2022, где смотреть прямые трансляции

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.









    Время начала Франция - Австралия 22 ноября, где смотреть прямую трансляцию
    Время начала Мексика - Польша 22 ноября, где смотреть прямую трансляцию
    Время начала Дания - Тунис 22 ноября, где смотреть прямую трансляцию
    Время начала Аргентина - Саудовская Аравия 22 ноября, где смотреть прямую трансляцию
    Разговоры о важном 28 ноября 2022, тема классного часа
    Турнирная таблица чемпионата мира по футболу ЧМ-2022
    Статистика коронавируса на 21 ноября 2022
    Курс евро ЦБ РФ на 22 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 22 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Состав Нидерландов на ЧМ по футболу 2022


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru