Телепрограмма 5 канала на 22 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач 5 канал на 22 ноября
05:00 Известия
05:25 Ментовские войны. 1-я часть - «Старший оборотень по особо важным делам»
06:15 Ментовские войны. 2-я часть - «Старший оборотень по особо важным делам»
06:55 Легавый-2. 9-я - 11-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Легавый-2. 11-я - 14-я серия
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны. 1-я - 4-я части - «Недетские игры»
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны. 4-я - 6-я части - «Недетские игры»
20:05 След. Святые и грешные
20:45 След. Игрушки Фредди Крюкова
21:35 След. Из лесу, вестимо
22:25 Великолепная пятёрка-5. Смерть амазонки
23:15 Великолепная пятёрка-5. Ингаляция
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Освежевать охотника
01:15 След. Бывалый
01:50 След. Белочки
02:30 След. Чёртова матушка
03:05 Детективы. Идейное насилие
03:40 Детективы. Бабкин ребус
04:10 Детективы. Дорогие огурцы
04:35 Детективы. Мама, не плачь
В программе возможны изменения.