Телепрограмма 5 канала на 22 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач 5 канал на 22 ноября



05:00 Известия

05:25 Ментовские войны. 1-я часть - «Старший оборотень по особо важным делам»

06:15 Ментовские войны. 2-я часть - «Старший оборотень по особо важным делам»

06:55 Легавый-2. 9-я - 11-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Легавый-2. 11-я - 14-я серия

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны. 1-я - 4-я части - «Недетские игры»

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны. 4-я - 6-я части - «Недетские игры»

20:05 След. Святые и грешные

20:45 След. Игрушки Фредди Крюкова

21:35 След. Из лесу, вестимо

22:25 Великолепная пятёрка-5. Смерть амазонки

23:15 Великолепная пятёрка-5. Ингаляция

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Освежевать охотника

01:15 След. Бывалый

01:50 След. Белочки

02:30 След. Чёртова матушка

03:05 Детективы. Идейное насилие

03:40 Детективы. Бабкин ребус

04:10 Детективы. Дорогие огурцы

04:35 Детективы. Мама, не плачь



В программе возможны изменения.