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Программа Матч ТВ на 22 ноября 2022



Телепрограмма Матч ТВ на 22 ноября 2022 года. Какие спортивные соревнования и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач Матч ТВ на 22 ноября

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сенегал - Нидерланды
05:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сенегал - Нидерланды
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Аргентина - Саудовская Аравия. Прямой эфир
15:00 Катар-2022. Все на футбол!
15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Дания - Тунис. Прямой эфир
18:00 Катар-2022. Все на футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Мексика - Польша. Прямой эфир
21:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Франция - Австралия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Аргентина - Саудовская Аравия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Дания - Тунис

В программе возможны изменения.









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