Телепрограмма Матч ТВ на 22 ноября 2022 года. Какие спортивные соревнования и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Матч ТВ на 22 ноября



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сенегал - Нидерланды

05:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сенегал - Нидерланды

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Аргентина - Саудовская Аравия. Прямой эфир

15:00 Катар-2022. Все на футбол!

15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Дания - Тунис. Прямой эфир

18:00 Катар-2022. Все на футбол!

18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Мексика - Польша. Прямой эфир

21:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Франция - Австралия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Аргентина - Саудовская Аравия

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Дания - Тунис



В программе возможны изменения.