Телепрограмма канала Звезда на 22 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Звезда на 22 ноября
04:05 Новый год в ноябре. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Россия молодая. Мужание
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 СМЕРШ. Умирать приказа не было. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 СМЕРШ. Умирать приказа не было. 1-я - 4-я серии
17:30 Москва - фронту
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Легкие плавающие танки. ПТ-76 против M551 «Шеридан»
19:40 Улика из прошлого. Легенды и мифы Киева. История одного преступления
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 ТАСС уполномочен заявить... 3-я и 4-я серии
01:50 Россия молодая. Мужание
02:55 Девушка с характером
04:25 Звездный отряд
В программе возможны изменения.