Телепрограмма канала Звезда на 22 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Звезда на 22 ноября



04:05 Новый год в ноябре. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Мужание

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 СМЕРШ. Умирать приказа не было. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 СМЕРШ. Умирать приказа не было. 1-я - 4-я серии

17:30 Москва - фронту

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Легкие плавающие танки. ПТ-76 против M551 «Шеридан»

19:40 Улика из прошлого. Легенды и мифы Киева. История одного преступления

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 ТАСС уполномочен заявить... 3-я и 4-я серии

01:50 Россия молодая. Мужание

02:55 Девушка с характером

04:25 Звездный отряд



В программе возможны изменения.