Телепрограмма канала Культура на 22 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Культура на 22 ноября
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва лицедейская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Сергей Бондарчук
07:30 Новости культуры
07:35 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 1-я серия
08:50 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
09:00 Новости культуры
09:05 Сокровища Московского Кремля. «Избранный, но не Призванный...», Фильм 1-й
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. Творческий вечер Игоря Владимирова в Концертной студии «Останкино». 1982
12:20 Дороги старых мастеров. Береста-берёста
12:30 Тихий Дон. 2-я серия
13:20 Провинциальные музеи России. Ялта
13:50 Первые в мире. Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга
14:05 Линия жизни. Николай Добронравов
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж
15:50 Сати. Нескучная классика... С Александром Гиндиным и Ириной Тушинцевой
16:30 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 2-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. С. Прокофьев. Симфония №5
18:35 Дети Солнца. Инки
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:15 Тихий Дон. 2-я серия
23:05 Сокровища Московского Кремля. «Рождение Империи», Фильм 2-й
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. Творческий вечер Игоря Владимирова в Концертной студии «Останкино». 1982
01:25 Дети Солнца. Инки
02:20 Цвет времени. Карандаш
02:30 Провинциальные музеи России. Ялта
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.