Программа Культура на 22 ноября 2022



Телепрограмма канала Культура на 22 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Культура на 22 ноября



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва лицедейская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Сергей Бондарчук

07:30 Новости культуры

07:35 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 1-я серия

08:50 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»

09:00 Новости культуры

09:05 Сокровища Московского Кремля. «Избранный, но не Призванный...», Фильм 1-й

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. Творческий вечер Игоря Владимирова в Концертной студии «Останкино». 1982

12:20 Дороги старых мастеров. Береста-берёста

12:30 Тихий Дон. 2-я серия

13:20 Провинциальные музеи России. Ялта

13:50 Первые в мире. Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга

14:05 Линия жизни. Николай Добронравов

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж

15:50 Сати. Нескучная классика... С Александром Гиндиным и Ириной Тушинцевой

16:30 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 2-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. С. Прокофьев. Симфония №5

18:35 Дети Солнца. Инки

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:15 Тихий Дон. 2-я серия

23:05 Сокровища Московского Кремля. «Рождение Империи», Фильм 2-й

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. Творческий вечер Игоря Владимирова в Концертной студии «Останкино». 1982

01:25 Дети Солнца. Инки

02:20 Цвет времени. Карандаш

02:30 Провинциальные музеи России. Ялта

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.



















Программа передач, ТВ программа на 22 ноября 2022 Программа Культура на 21 ноября 2022 Программа передач, ТВ программа на 21 ноября 2022 Программа Культура на 20 ноября 2022 Программа передач Культура на 18 ноября 2022



