Телепрограмма МИР на 22 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач МИР на 22 ноября



05:00 Мультфильмы

06:50 Наше кино. История большой любви

07:15 Лучше не бывает. 7-я - 9-я серии

10:00 Новости

10:10 Лучше не бывает. 10-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Меч-2. 12-я - 14-я серии

01:05 Наше кино. История большой любви

01:30 Белый клык

02:50 Развод



В программе возможны изменения.