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Программа МИР на 22 ноября 2022



Телепрограмма МИР на 22 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач МИР на 22 ноября

05:00 Мультфильмы
06:50 Наше кино. История большой любви
07:15 Лучше не бывает. 7-я - 9-я серии
10:00 Новости
10:10 Лучше не бывает. 10-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Меч-2. 12-я - 14-я серии
01:05 Наше кино. История большой любви
01:30 Белый клык
02:50 Развод

В программе возможны изменения.









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