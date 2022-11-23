Программа передач, ТВ программа на 23 ноября 2022



Программа передач телеканалов России на среду 23 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 23.11.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 7-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Баренцево море. 7-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Александр Дьяченко

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Федор Дунаевский

03:00 Личное дело. 5-я серия

03:50 Личное дело. 6-я серия



ТВЦ



04:10 Юрий Стоянов. Поздно не бывает

05:05 Мой герой. Максим Аверин

05:40 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Жизнь только начинается

08:50 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 1-я серия

09:44 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 2-я серия

10:35 Любимцы вождя

11:30 События

11:50 Старая гвардия. 1-я серия

12:47 Старая гвардия. 2-я серия

13:40 Мой герой. Лариса Лужина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 1-я серия

16:03 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 2-я серия

16:55 Звёздные алиментщики

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Некрасивая подружка-12-13. 1-я серия - «Половинка сердца»

19:14 Некрасивая подружка-12-13. 2-я серия - «Половинка сердца»

20:05 Некрасивая подружка-12-13. 3-я серия - «Похудей или умри»

21:00 Некрасивая подружка-12-13. 4-я серия - «Похудей или умри»

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 66-я серия

23:10 Прощание. Виктор Мережко

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Актёрские судьбы. Мировые мамы

01:25 Знак качества. Продукты из морозилки

02:05 Разбитый горшок президента Картера

02:45 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 1-я серия

03:29 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 2-я серия

04:15 Олег Басилашвили. Неужели это я?



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Не страховой случай

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Оплата по счетам

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Опасные игры», 1-я и 2-я серии, «Хозяева жизни», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Опасные игры», 1-я и 2-я серии, «Хозяева жизни», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Спецбат. 15-я серия

21:05 Спецбат. 16-я серия

22:10 Скорая помощь-4. 15-я и 16-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-4. 15-я и 16-я серии

00:30 Англия - Россия. Коварство без любви. Великая подстрекательница

01:30 Профиль убийцы. Сезон 1. «Шофер», 1-я и 2-я серии

03:10 Профиль убийцы. Сезон 1. «Бог», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Цена свободы



5 канал



05:00 Известия

05:25 Ментовские войны. 4-я - 6-я части - «Недетские игры»

07:50 Легавый-2. 15-я серия

08:45 Легавый-2. 16-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Легавый-2. 16-я - 19-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны-2. 1-я - 4-я части - «За неделю до весны»

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны-2. 4-я часть - «За неделю до весны»

18:05 Ментовские войны-2. 1-я часть - «Закон джунглей»

19:00 Ментовские войны-2. 2-я часть - «Закон джунглей»

19:55 След. Изоляция с шоком

20:45 След. Цепные псы

21:35 След. Маленькие друзья

22:25 Великолепная пятёрка-5. Родня

23:15 Великолепная пятёрка-5. Доброе сердце

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Письма мертвеца

01:15 След. Красная черта

01:50 След. Маленький тулку

02:30 След. Лягушка в кипятке

03:05 Детективы. Стажер

03:35 Детективы. Фабрика обманок

04:05 Детективы. Смерть приходит в красном

04:35 Детективы. Чайный сервиз



Домашний



04:20 Давай разведёмся!

05:10 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Удар в спину». «Аферисты»

13:15 Порча. Немытое стекло

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Соперник

14:50 Между светом и тенью. 1-я - 4-я серии

19:00 Между нами выпал снег. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Банка с пауками». «Бег по острым камням»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Соперник

01:00 Понять. Простить. «Удар в спину». «Аферисты»

01:50 Восток-Запад. 46-я серия

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 60-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 3. 61-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия

09:00 Физрук. 9-я - 18-я серии

14:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 215-я - 222-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 13-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 14-я серия

20:00 Отпуск. Сезон 2. 34-я серия

20:30 Отпуск. Сезон 2. 35-я серия

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 59-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 60-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 27-я серия

23:30 Женский стендап. Сезон 3. 33-я серия

00:30 Игра на выживание. 5-я серия

01:35 Игра на выживание. 6-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 2. 15-я серия

03:20 Comedy Баттл. 19-я серия

04:05 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал»



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 3. 22-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 3. 23-я серия

05:15 Алло! Вас слышу!

05:30 Волшебная птица

05:50 Ералаш. Сезон 1. 29-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 31-я серия

06:05 Три кота. Мама заболела

06:10 Три кота

06:15 Драконы и всадники Олуха

06:40 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:20 Приключения Вуди и его друзей

07:45 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 2-я и 3-я серии

09:00 Уральские пельмени. #всевозрастыпокорны

09:10 Сеня-федя. Сезон 5. 7-я - 12-я серии

12:25 Кухня. Сезон 4. 9-я - 19-я серии

18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 2-я - 4-я серии

20:00 Люди в черном-2

21:45 Люди в черном-3

23:50 Добро пожаловать в семью

02:10 Неуловимые: последний герой

03:25 6 кадров. Сезон 3. 27-я серия

03:45 6 кадров. Сезон 3. 28-я серия

04:05 6 кадров. Сезон 1. 1-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 1. 2-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 1. 3-я серия



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Дания - Тунис

05:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Франция - Австралия

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Марокко - Хорватия. Прямой эфир

15:00 Катар-2022. Все на футбол!

15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Германия - Япония. Прямой эфир

18:00 Катар-2022. Все на футбол!

18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Испания - Коста-Рика. Прямой эфир

21:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бельгия - Канада. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Марокко - Хорватия

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Германия - Япония



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Викинги против пришельцев

22:15 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Дэнни - цепной пес

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман

04:30 Документальный проект



Звезда



04:25 Звездный отряд

05:05 Русская рулетка. Женский вариант

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Беда за бедой

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 На всех широтах. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 На всех широтах. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Боевые машины пехоты. БМП-1 против M113 и «Marder-1»

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 ТАСС уполномочен заявить... 5-я и 6-я серии

01:45 Россия молодая. Беда за бедой

02:50 Бой за берет

03:20 Раздвигая льды

03:55 На всех широтах. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва монастырская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Николай Симонов

07:30 Новости культуры

07:35 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 2-я серия

08:45 Первые в мире. Подводный крейсер Ивана Александровского

09:00 Новости культуры

09:05 Сокровища Московского Кремля. «Рождение Империи», Фильм 2-й

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Океан«. Документальный фильм. 1977

12:20 Дороги старых мастеров. Магия стекла

12:30 Тихий Дон. 3-я серия

13:20 Провинциальные музеи России. Музей-усадьба Ф.И. Тютчева

13:50 Первые в мире. Доктор Сухарева и «дети дождя»

14:05 Линия жизни. 95 лет со дня рождения Анатолия Адоскина

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Эрнст Неизвестный. «Древо жизни»

15:50 Белая студия

16:35 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 3-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. Г. Свиридов. Музыка из кинофильма «Метель»

18:25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

18:35 Дети Солнца. Майя

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Абсолютный слух

21:30 Власть факта. Иран: сопротивление и развитие

22:15 Тихий Дон. 3-я серия

23:05 Сокровища Московского Кремля. «Екатерина Великая», Фильм 3-й

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Океан«. Документальный фильм. 1977

01:25 Дети Солнца. Майя

02:15 Первые в мире. Люстра Чижевского

02:30 Провинциальные музеи России. Музей-усадьба Ф.И. Тютчева

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 211-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»

06:20 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»

07:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 6-я серия

08:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 7-я серия

09:30 Новые Пацанки. Сезон 1. 8-я серия

13:30 Адский шеф. Сезон 1. 14-я серия

16:50 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»

17:50 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 15-я серия

22:00 Молодые ножи. Сезон 1. 10-я серия - «Food-блогеры. Анна Седокова»

23:10 Теперь я Босс! Сезон 8. 1-я серия

00:20 Шторм. Сезон 1. 5-я серия

01:20 Шторм. Сезон 1. 6-я серия

02:10 Пятница News. 213-я серия

02:40 Сверхъестественное. Сезон 14. 1-я серия

03:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 2-я серия

04:00 Пятница News. 212-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»



МИР



05:00 Развод

05:05 Наше кино. История большой любви

05:45 Светлана. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 Светлана. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Меч-2. 15-я - 17-я серии

01:10 Наше кино. История большой любви

01:35 Свинарка и пастух

03:00 Развод



Время начала передач - московское.



















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Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу по каналам ТВ



Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканал Матч Футбол 1. Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, результаты игр в Катаре



Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре. КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 22 ноября, где смотреть прямые трансляции



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею. Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 22 ноября



Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею. Расписание Кубка России по футболу 2022, где смотреть прямые трансляции



Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.









