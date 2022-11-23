Программа передач, ТВ программа на 23 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на среду 23 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 23.11.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 7-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Баренцево море. 7-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Александр Дьяченко
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Федор Дунаевский
03:00 Личное дело. 5-я серия
03:50 Личное дело. 6-я серия
ТВЦ
04:10 Юрий Стоянов. Поздно не бывает
05:05 Мой герой. Максим Аверин
05:40 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Жизнь только начинается
08:50 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 1-я серия
09:44 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 2-я серия
10:35 Любимцы вождя
11:30 События
11:50 Старая гвардия. 1-я серия
12:47 Старая гвардия. 2-я серия
13:40 Мой герой. Лариса Лужина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 1-я серия
16:03 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 2-я серия
16:55 Звёздные алиментщики
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Некрасивая подружка-12-13. 1-я серия - «Половинка сердца»
19:14 Некрасивая подружка-12-13. 2-я серия - «Половинка сердца»
20:05 Некрасивая подружка-12-13. 3-я серия - «Похудей или умри»
21:00 Некрасивая подружка-12-13. 4-я серия - «Похудей или умри»
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 66-я серия
23:10 Прощание. Виктор Мережко
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Актёрские судьбы. Мировые мамы
01:25 Знак качества. Продукты из морозилки
02:05 Разбитый горшок президента Картера
02:45 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 1-я серия
03:29 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 2-я серия
04:15 Олег Басилашвили. Неужели это я?
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Не страховой случай
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Оплата по счетам
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Опасные игры», 1-я и 2-я серии, «Хозяева жизни», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Опасные игры», 1-я и 2-я серии, «Хозяева жизни», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Спецбат. 15-я серия
21:05 Спецбат. 16-я серия
22:10 Скорая помощь-4. 15-я и 16-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-4. 15-я и 16-я серии
00:30 Англия - Россия. Коварство без любви. Великая подстрекательница
01:30 Профиль убийцы. Сезон 1. «Шофер», 1-я и 2-я серии
03:10 Профиль убийцы. Сезон 1. «Бог», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Цена свободы
5 канал
05:00 Известия
05:25 Ментовские войны. 4-я - 6-я части - «Недетские игры»
07:50 Легавый-2. 15-я серия
08:45 Легавый-2. 16-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Легавый-2. 16-я - 19-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны-2. 1-я - 4-я части - «За неделю до весны»
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны-2. 4-я часть - «За неделю до весны»
18:05 Ментовские войны-2. 1-я часть - «Закон джунглей»
19:00 Ментовские войны-2. 2-я часть - «Закон джунглей»
19:55 След. Изоляция с шоком
20:45 След. Цепные псы
21:35 След. Маленькие друзья
22:25 Великолепная пятёрка-5. Родня
23:15 Великолепная пятёрка-5. Доброе сердце
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Письма мертвеца
01:15 След. Красная черта
01:50 След. Маленький тулку
02:30 След. Лягушка в кипятке
03:05 Детективы. Стажер
03:35 Детективы. Фабрика обманок
04:05 Детективы. Смерть приходит в красном
04:35 Детективы. Чайный сервиз
Домашний
04:20 Давай разведёмся!
05:10 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Удар в спину». «Аферисты»
13:15 Порча. Немытое стекло
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Соперник
14:50 Между светом и тенью. 1-я - 4-я серии
19:00 Между нами выпал снег. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Банка с пауками». «Бег по острым камням»
00:05 Знахарка
00:35 Верну любимого. Соперник
01:00 Понять. Простить. «Удар в спину». «Аферисты»
01:50 Восток-Запад. 46-я серия
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 60-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 3. 61-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия
09:00 Физрук. 9-я - 18-я серии
14:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 215-я - 222-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 13-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 14-я серия
20:00 Отпуск. Сезон 2. 34-я серия
20:30 Отпуск. Сезон 2. 35-я серия
21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 59-я серия
21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 60-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 27-я серия
23:30 Женский стендап. Сезон 3. 33-я серия
00:30 Игра на выживание. 5-я серия
01:35 Игра на выживание. 6-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 2. 15-я серия
03:20 Comedy Баттл. 19-я серия
04:05 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал»
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 3. 22-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 3. 23-я серия
05:15 Алло! Вас слышу!
05:30 Волшебная птица
05:50 Ералаш. Сезон 1. 29-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 31-я серия
06:05 Три кота. Мама заболела
06:10 Три кота
06:15 Драконы и всадники Олуха
06:40 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:20 Приключения Вуди и его друзей
07:45 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 2-я и 3-я серии
09:00 Уральские пельмени. #всевозрастыпокорны
09:10 Сеня-федя. Сезон 5. 7-я - 12-я серии
12:25 Кухня. Сезон 4. 9-я - 19-я серии
18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 2-я - 4-я серии
20:00 Люди в черном-2
21:45 Люди в черном-3
23:50 Добро пожаловать в семью
02:10 Неуловимые: последний герой
03:25 6 кадров. Сезон 3. 27-я серия
03:45 6 кадров. Сезон 3. 28-я серия
04:05 6 кадров. Сезон 1. 1-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 1. 2-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 1. 3-я серия
Матч ТВ
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Дания - Тунис
05:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Франция - Австралия
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Марокко - Хорватия. Прямой эфир
15:00 Катар-2022. Все на футбол!
15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Германия - Япония. Прямой эфир
18:00 Катар-2022. Все на футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Испания - Коста-Рика. Прямой эфир
21:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бельгия - Канада. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Марокко - Хорватия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Германия - Япония
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Викинги против пришельцев
22:15 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Дэнни - цепной пес
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
04:30 Документальный проект
Звезда
04:25 Звездный отряд
05:05 Русская рулетка. Женский вариант
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Россия молодая. Беда за бедой
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 На всех широтах. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 На всех широтах. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Боевые машины пехоты. БМП-1 против M113 и «Marder-1»
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 ТАСС уполномочен заявить... 5-я и 6-я серии
01:45 Россия молодая. Беда за бедой
02:50 Бой за берет
03:20 Раздвигая льды
03:55 На всех широтах. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва монастырская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Николай Симонов
07:30 Новости культуры
07:35 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 2-я серия
08:45 Первые в мире. Подводный крейсер Ивана Александровского
09:00 Новости культуры
09:05 Сокровища Московского Кремля. «Рождение Империи», Фильм 2-й
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Океан«. Документальный фильм. 1977
12:20 Дороги старых мастеров. Магия стекла
12:30 Тихий Дон. 3-я серия
13:20 Провинциальные музеи России. Музей-усадьба Ф.И. Тютчева
13:50 Первые в мире. Доктор Сухарева и «дети дождя»
14:05 Линия жизни. 95 лет со дня рождения Анатолия Адоскина
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Эрнст Неизвестный. «Древо жизни»
15:50 Белая студия
16:35 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 3-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. Г. Свиридов. Музыка из кинофильма «Метель»
18:25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
18:35 Дети Солнца. Майя
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Абсолютный слух
21:30 Власть факта. Иран: сопротивление и развитие
22:15 Тихий Дон. 3-я серия
23:05 Сокровища Московского Кремля. «Екатерина Великая», Фильм 3-й
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Океан«. Документальный фильм. 1977
01:25 Дети Солнца. Майя
02:15 Первые в мире. Люстра Чижевского
02:30 Провинциальные музеи России. Музей-усадьба Ф.И. Тютчева
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 211-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»
06:20 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»
07:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 6-я серия
08:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 7-я серия
09:30 Новые Пацанки. Сезон 1. 8-я серия
13:30 Адский шеф. Сезон 1. 14-я серия
16:50 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»
17:50 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 15-я серия
22:00 Молодые ножи. Сезон 1. 10-я серия - «Food-блогеры. Анна Седокова»
23:10 Теперь я Босс! Сезон 8. 1-я серия
00:20 Шторм. Сезон 1. 5-я серия
01:20 Шторм. Сезон 1. 6-я серия
02:10 Пятница News. 213-я серия
02:40 Сверхъестественное. Сезон 14. 1-я серия
03:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 2-я серия
04:00 Пятница News. 212-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
МИР
05:00 Развод
05:05 Наше кино. История большой любви
05:45 Светлана. 1-я - 5-я серии
10:00 Новости
10:10 Светлана. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Меч-2. 15-я - 17-я серии
01:10 Наше кино. История большой любви
01:35 Свинарка и пастух
03:00 Развод
Время начала передач - московское.