Программа ТВЦ на 23 ноября 2022



Телепрограмма канала ТВЦ на 23 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач ТВЦ на 23 ноября



04:10 Юрий Стоянов. Поздно не бывает

05:05 Мой герой. Максим Аверин

05:40 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Жизнь только начинается

08:50 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 1-я серия

09:44 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 2-я серия

10:35 Любимцы вождя

11:30 События

11:50 Старая гвардия. 1-я серия

12:47 Старая гвардия. 2-я серия

13:40 Мой герой. Лариса Лужина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 1-я серия

16:03 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 2-я серия

16:55 Звёздные алиментщики

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Некрасивая подружка-12-13. 1-я серия - «Половинка сердца»

19:14 Некрасивая подружка-12-13. 2-я серия - «Половинка сердца»

20:05 Некрасивая подружка-12-13. 3-я серия - «Похудей или умри»

21:00 Некрасивая подружка-12-13. 4-я серия - «Похудей или умри»

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 66-я серия

23:10 Прощание. Виктор Мережко

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Актёрские судьбы. Мировые мамы

01:25 Знак качества. Продукты из морозилки

02:05 Разбитый горшок президента Картера

02:45 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 1-я серия

03:29 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 2-я серия

04:15 Олег Басилашвили. Неужели это я?



В программе возможны изменения.



















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