Телепрограмма канала ТВЦ на 23 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач ТВЦ на 23 ноября
04:10 Юрий Стоянов. Поздно не бывает
05:05 Мой герой. Максим Аверин
05:40 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Жизнь только начинается
08:50 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 1-я серия
09:44 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 2-я серия
10:35 Любимцы вождя
11:30 События
11:50 Старая гвардия. 1-я серия
12:47 Старая гвардия. 2-я серия
13:40 Мой герой. Лариса Лужина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 1-я серия
16:03 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 2-я серия
16:55 Звёздные алиментщики
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Некрасивая подружка-12-13. 1-я серия - «Половинка сердца»
19:14 Некрасивая подружка-12-13. 2-я серия - «Половинка сердца»
20:05 Некрасивая подружка-12-13. 3-я серия - «Похудей или умри»
21:00 Некрасивая подружка-12-13. 4-я серия - «Похудей или умри»
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 66-я серия
23:10 Прощание. Виктор Мережко
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Актёрские судьбы. Мировые мамы
01:25 Знак качества. Продукты из морозилки
02:05 Разбитый горшок президента Картера
02:45 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 1-я серия
03:29 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 2-я серия
04:15 Олег Басилашвили. Неужели это я?
В программе возможны изменения.