Телепрограмма 5 канала на 23 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач 5 канал на 23 ноября
05:00 Известия
05:25 Ментовские войны. 4-я - 6-я части - «Недетские игры»
07:50 Легавый-2. 15-я серия
08:45 Легавый-2. 16-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Легавый-2. 16-я - 19-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны-2. 1-я - 4-я части - «За неделю до весны»
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны-2. 4-я часть - «За неделю до весны»
18:05 Ментовские войны-2. 1-я часть - «Закон джунглей»
19:00 Ментовские войны-2. 2-я часть - «Закон джунглей»
19:55 След. Изоляция с шоком
20:45 След. Цепные псы
21:35 След. Маленькие друзья
22:25 Великолепная пятёрка-5. Родня
23:15 Великолепная пятёрка-5. Доброе сердце
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Письма мертвеца
01:15 След. Красная черта
01:50 След. Маленький тулку
02:30 След. Лягушка в кипятке
03:05 Детективы. Стажер
03:35 Детективы. Фабрика обманок
04:05 Детективы. Смерть приходит в красном
04:35 Детективы. Чайный сервиз
В программе возможны изменения.