Телепрограмма 5 канала на 23 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач 5 канал на 23 ноября



05:00 Известия

05:25 Ментовские войны. 4-я - 6-я части - «Недетские игры»

07:50 Легавый-2. 15-я серия

08:45 Легавый-2. 16-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Легавый-2. 16-я - 19-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны-2. 1-я - 4-я части - «За неделю до весны»

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны-2. 4-я часть - «За неделю до весны»

18:05 Ментовские войны-2. 1-я часть - «Закон джунглей»

19:00 Ментовские войны-2. 2-я часть - «Закон джунглей»

19:55 След. Изоляция с шоком

20:45 След. Цепные псы

21:35 След. Маленькие друзья

22:25 Великолепная пятёрка-5. Родня

23:15 Великолепная пятёрка-5. Доброе сердце

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Письма мертвеца

01:15 След. Красная черта

01:50 След. Маленький тулку

02:30 След. Лягушка в кипятке

03:05 Детективы. Стажер

03:35 Детективы. Фабрика обманок

04:05 Детективы. Смерть приходит в красном

04:35 Детективы. Чайный сервиз



В программе возможны изменения.