Телепрограмма Матч ТВ на 23 ноября 2022 года. Какие спортивные соревнования и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Матч ТВ на 23 ноября
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Дания - Тунис
05:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Франция - Австралия
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Марокко - Хорватия. Прямой эфир
15:00 Катар-2022. Все на футбол!
15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Германия - Япония. Прямой эфир
18:00 Катар-2022. Все на футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Испания - Коста-Рика. Прямой эфир
21:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бельгия - Канада. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Марокко - Хорватия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Германия - Япония
В программе возможны изменения.