Телепрограмма канала Звезда на 23 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Звезда на 23 ноября
04:25 Звездный отряд
05:05 Русская рулетка. Женский вариант
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Россия молодая. Беда за бедой
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 На всех широтах. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 На всех широтах. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Боевые машины пехоты. БМП-1 против M113 и «Marder-1»
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 ТАСС уполномочен заявить... 5-я и 6-я серии
01:45 Россия молодая. Беда за бедой
02:50 Бой за берет
03:20 Раздвигая льды
03:55 На всех широтах. 1-я и 2-я серии
В программе возможны изменения.