Телепрограмма канала Звезда на 23 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Звезда на 23 ноября



04:25 Звездный отряд

05:05 Русская рулетка. Женский вариант

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Беда за бедой

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 На всех широтах. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 На всех широтах. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Боевые машины пехоты. БМП-1 против M113 и «Marder-1»

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 ТАСС уполномочен заявить... 5-я и 6-я серии

01:45 Россия молодая. Беда за бедой

02:50 Бой за берет

03:20 Раздвигая льды

03:55 На всех широтах. 1-я и 2-я серии



В программе возможны изменения.