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Программа Культура на 23 ноября 2022



Телепрограмма канала Культура на 23 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач Культура на 23 ноября

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва монастырская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Николай Симонов
07:30 Новости культуры
07:35 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 2-я серия
08:45 Первые в мире. Подводный крейсер Ивана Александровского
09:00 Новости культуры
09:05 Сокровища Московского Кремля. «Рождение Империи», Фильм 2-й
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Океан«. Документальный фильм. 1977
12:20 Дороги старых мастеров. Магия стекла
12:30 Тихий Дон. 3-я серия
13:20 Провинциальные музеи России. Музей-усадьба Ф.И. Тютчева
13:50 Первые в мире. Доктор Сухарева и «дети дождя»
14:05 Линия жизни. 95 лет со дня рождения Анатолия Адоскина
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Эрнст Неизвестный. «Древо жизни»
15:50 Белая студия
16:35 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 3-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. Г. Свиридов. Музыка из кинофильма «Метель»
18:25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
18:35 Дети Солнца. Майя
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Абсолютный слух
21:30 Власть факта. Иран: сопротивление и развитие
22:15 Тихий Дон. 3-я серия
23:05 Сокровища Московского Кремля. «Екатерина Великая», Фильм 3-й
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Океан«. Документальный фильм. 1977
01:25 Дети Солнца. Майя
02:15 Первые в мире. Люстра Чижевского
02:30 Провинциальные музеи России. Музей-усадьба Ф.И. Тютчева
03:00 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









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