Программа Культура на 23 ноября 2022



Телепрограмма канала Культура на 23 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Культура на 23 ноября



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва монастырская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Николай Симонов

07:30 Новости культуры

07:35 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 2-я серия

08:45 Первые в мире. Подводный крейсер Ивана Александровского

09:00 Новости культуры

09:05 Сокровища Московского Кремля. «Рождение Империи», Фильм 2-й

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Океан«. Документальный фильм. 1977

12:20 Дороги старых мастеров. Магия стекла

12:30 Тихий Дон. 3-я серия

13:20 Провинциальные музеи России. Музей-усадьба Ф.И. Тютчева

13:50 Первые в мире. Доктор Сухарева и «дети дождя»

14:05 Линия жизни. 95 лет со дня рождения Анатолия Адоскина

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Эрнст Неизвестный. «Древо жизни»

15:50 Белая студия

16:35 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 3-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. Г. Свиридов. Музыка из кинофильма «Метель»

18:25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

18:35 Дети Солнца. Майя

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Абсолютный слух

21:30 Власть факта. Иран: сопротивление и развитие

22:15 Тихий Дон. 3-я серия

23:05 Сокровища Московского Кремля. «Екатерина Великая», Фильм 3-й

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Океан«. Документальный фильм. 1977

01:25 Дети Солнца. Майя

02:15 Первые в мире. Люстра Чижевского

02:30 Провинциальные музеи России. Музей-усадьба Ф.И. Тютчева

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.



















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