Телепрограмма канала Пятница на 23 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Пятница на 23 ноября



05:00 Пятница News. 211-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»

06:20 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»

07:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 6-я серия

08:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 7-я серия

09:30 Новые Пацанки. Сезон 1. 8-я серия

13:30 Адский шеф. Сезон 1. 14-я серия

16:50 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»

17:50 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 15-я серия

22:00 Молодые ножи. Сезон 1. 10-я серия - «Food-блогеры. Анна Седокова»

23:10 Теперь я Босс! Сезон 8. 1-я серия

00:20 Шторм. Сезон 1. 5-я серия

01:20 Шторм. Сезон 1. 6-я серия

02:10 Пятница News. 213-я серия

02:40 Сверхъестественное. Сезон 14. 1-я серия

03:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 2-я серия

04:00 Пятница News. 212-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»



В программе возможны изменения.