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Программа Пятница на 23 ноября 2022



Телепрограмма канала Пятница на 23 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач Пятница на 23 ноября

05:00 Пятница News. 211-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»
06:20 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»
07:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 6-я серия
08:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 7-я серия
09:30 Новые Пацанки. Сезон 1. 8-я серия
13:30 Адский шеф. Сезон 1. 14-я серия
16:50 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»
17:50 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 15-я серия
22:00 Молодые ножи. Сезон 1. 10-я серия - «Food-блогеры. Анна Седокова»
23:10 Теперь я Босс! Сезон 8. 1-я серия
00:20 Шторм. Сезон 1. 5-я серия
01:20 Шторм. Сезон 1. 6-я серия
02:10 Пятница News. 213-я серия
02:40 Сверхъестественное. Сезон 14. 1-я серия
03:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 2-я серия
04:00 Пятница News. 212-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»

В программе возможны изменения.









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