Телепрограмма МИР на 23 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач МИР на 23 ноября



05:00 Развод

05:05 Наше кино. История большой любви

05:45 Светлана. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 Светлана. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Меч-2. 15-я - 17-я серии

01:10 Наше кино. История большой любви

01:35 Свинарка и пастух

03:00 Развод



В программе возможны изменения.