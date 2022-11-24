Программа передач, ТВ программа на 24 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на четверг 24 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 24.11.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 8-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Баренцево море. 8-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Татьяна Судец
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Юрий Николаев
03:00 Личное дело. 7-я серия
03:50 Личное дело. 8-я серия
ТВЦ
04:15 Олег Басилашвили. Неужели это я?
05:05 Мой герой. Лариса Лужина
05:40 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Магний
08:50 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 1-я серия
09:41 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 2-я серия
10:35 Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев
11:30 События
11:50 Старая гвардия. 3-я серия
12:47 Старая гвардия. 4-я серия
13:40 Мой герой. Алёна Коломина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало», 1-я серия
15:58 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало», 2-я серия
16:55 Охотницы на миллионеров
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Тайна Спящей дамы. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Актёрские жертвы
23:10 Актерские драмы. Ранняя слава
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Актёрские судьбы. Доигрались!
01:25 Секс-бомбы со стажем
02:05 Как утонул коммандер Крэбб
02:45 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало», 1-я серия
03:28 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало», 2-я серия
04:15 Вертинские. Наследство Короля
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Цена свободы
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Доходное место
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Интересное кино», 1-я и 2-я серии, «Стрелок», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Интересное кино», 1-я и 2-я серии, «Стрелок», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Спецбат. 17-я серия
21:05 Спецбат. 18-я серия
22:10 Скорая помощь-4. 17-я и 18-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-4. 17-я и 18-я серии
00:30 Поздняков
00:45 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет профессия переводчика исчезнет
01:40 Профиль убийцы. Сезон 1. «Детская площадка», 1-я и 2-я серии
03:15 Профиль убийцы. Сезон 1. «Фантом», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Старый должок
5 канал
05:00 Известия
05:35 Ментовские войны-2. 1-я часть - «За неделю до весны»
06:30 Легавый-2. 20-я - 22-я серии
08:30 День ангела
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Легавый-2. 22-я - 25-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны-2. 3-я часть - «Закон джунглей»
14:25 Ментовские войны-2. 4-я часть - «Закон джунглей»
15:25 Ментовские войны-2. 1-я часть - «В условиях неочевидности»
16:25 Ментовские войны-2. 2-я часть - «В условиях неочевидности»
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны-2. 3-я часть - «В условиях неочевидности»
19:05 Ментовские войны-2. 4-я часть -«В условиях неочевидности»
19:55 След. Запах женщины
20:45 След. Эмпиреи у батареи
21:35 След. Щекотливое дело
22:25 Великолепная пятёрка-5. Треугольник
23:15 Великолепная пятёрка-5. Простая семья
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Атака крысы
01:15 След. Звонок из ниоткуда
01:50 След. Слабое звено
02:30 След. Биорадар криминала
03:05 Детективы. Безоблачные дни
03:40 Детективы. Баловень судьбы
04:05 Детективы. Дорогие огурцы
04:30 Детективы. Я докажу тебе любовь
Домашний
04:20 Давай разведёмся!
05:10 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведёмся!
09:40 Тест на отцовство
11:50 Понять. Простить. «Любимый родственник». «Нимфоманка»
12:50 Порча. Телефонный звонок
13:20 Знахарка
13:55 Верну любимого. Дарья
14:30 Завтра я тебя разлюблю. 1-я и 2-я серии
18:45 Спасите мою кухню
19:00 Любовь зла. 1-я - 4-я серии
22:55 Порча. «Дворняга». «Рыбаки»
00:00 Знахарка
00:30 Верну любимого. Дарья
00:55 Понять. Простить. «Любимый родственник». «Нимфоманка»
01:45 Восток-Запад. 47-я серия
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
ТНТ
04:05 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал»
05:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 63-я серия - «Финал»
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия
08:30 Перезагрузка. 531-я серия
09:00 Физрук. 15-я - 24-я серии
14:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 223-я - 230-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 15-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 16-я серия
20:00 Отпуск. Сезон 2. 35-я серия
20:30 Отпуск. Сезон 2. 36-я серия
21:00 Прожарка. Сезон 3. 17-я серия - «Демис Карабидис»
22:00 Влюбись, если сможешь. 28-я серия
23:30 Женский стендап. Сезон 3. 34-я серия
00:30 Игра на выживание. 7-я серия
01:35 Игра на выживание. 8-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 2. 18-я серия
03:15 Comedy Баттл. 1-я серия
04:00 Comedy Баттл. 2-я серия
04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 1. 3-я серия
05:15 Две сказки
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 32-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 34-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 35-я серия
06:05 Три кота. Одежда для котят
06:10 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей
06:15 Драконы и всадники Олуха
06:40 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:20 Приключения Вуди и его друзей
07:40 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 3-я и 4-я серии
09:00 Уральские пельмени. #несельскийчас
09:25 Сеня-федя. Сезон 5. 12-я - 17-я серии
12:20 Кухня. Сезон 4. 19-я - 20-я серии
13:25 Кухня. Сезон 5. 1-я - 9-я серии
18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 3-я - 5-я серии
20:00 Невероятный Халк
22:15 Халк
01:00 Роковое искушение
02:45 Неуловимые: Джекпот
04:00 6 кадров. Сезон 1. 10-я - 12-я серии
Матч ТВ
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Германия - Япония
05:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:20 Биатлон. Кубок России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
09:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бельгия - Канада
11:50 Оазис футбола
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Швейцария - Камерун. Прямой эфир
15:00 Катар-2022. Все на футбол!
15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уругвай - Южная Корея. Прямой эфир
18:00 Катар-2022. Все на футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Португалия - Гана. Прямой эфир
21:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Сербия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Швейцария - Камерун
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уругвай - Южная Корея
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Законопослушный гражданин
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Открытое море: Новые жертвы
01:55 Самые шокирующие гипотезы
02:40 Тайны Чапман
Звезда
03:55 На всех широтах. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Россия молодая. Страшнее, чем шторм
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 На всех широтах. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 На всех широтах. 5-я - 8-я серии
17:00 Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Самоходные артиллерийские установки. 2С3 «Акация» против М109»
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 ТАСС уполномочен заявить... 7-я и 8-я серии
02:00 Россия молодая. Страшнее, чем шторм
03:05 Близнецы
04:35 На всех широтах. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Врубеля
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Ольга Жизнева
07:30 Новости культуры
07:35 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 3-я серия
08:45 Забытое ремесло. Кормилица
09:00 Новости культуры
09:05 Сокровища Московского Кремля. «Екатерина Великая», Фильм 3-й
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Интервью у музыки. Никита Богословский». 1986
12:30 Тихий Дон. 4-я серия
13:20 Провинциальные музеи России. Череповец
13:50 Абсолютный слух
14:30 Его Голгофа. Николай Вавилов
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! Зарайск купеческий
15:50 2 Верник 2. Лариса Голубкина
16:40 Настоящее-прошедшее. Поиски и находки. Емельян Пугачёв. «Я не ворон, я другой»
17:10 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. Д. Шостакович. Симфония №7
18:35 Секреты Колизея
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Виктор Ремизов. «Вечная мерзлота»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Война и мир». Операторский ракурс»
21:30 Энигма. Дмитрий Маслеев
22:15 Тихий Дон. 4-я серия
23:05 Сокровища Московского Кремля. «Эвакуация», Фильм 4-й
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Интервью у музыки. Никита Богословский«. 1986
01:35 Секреты Колизея
02:30 Провинциальные музеи России. Череповец
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»
05:50 Пятница News. 212-я серия
06:20 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»
07:20 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»
08:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 7-я серия
09:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 1-я серия
10:40 Новые Пацанки. Сезон 1. 9-я серия
14:20 Четыре свадьбы. Сезон 1. 7-я серия
16:00 Четыре свадьбы. Сезон 1. 8-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 7-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 10-я серия
22:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 2-я серия
01:10 Шторм. Сезон 1. 7-я серия
02:00 Шторм. Сезон 1. 8-я серия
03:10 Пятница News. 214-я серия
03:30 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
04:40 Пятница News. 213-я серия
МИР
05:00 Развод
06:40 Мультфильмы
07:10 Наше кино. История большой любви
07:40 Меч-2. 9-я - 11-я серии
10:00 Новости
10:10 Меч-2. 11-я - 14-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Меч-2. 18-я - 20-я серии
01:10 Наше кино. История большой любви
01:30 Таинственный остров
03:00 Развод
Время начала передач - московское.