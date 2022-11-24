Программа передач, ТВ программа на 24 ноября 2022



Программа передач телеканалов России на четверг 24 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 24.11.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 8-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Баренцево море. 8-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Татьяна Судец

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Юрий Николаев

03:00 Личное дело. 7-я серия

03:50 Личное дело. 8-я серия



ТВЦ



04:15 Олег Басилашвили. Неужели это я?

05:05 Мой герой. Лариса Лужина

05:40 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Магний

08:50 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 1-я серия

09:41 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 2-я серия

10:35 Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев

11:30 События

11:50 Старая гвардия. 3-я серия

12:47 Старая гвардия. 4-я серия

13:40 Мой герой. Алёна Коломина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало», 1-я серия

15:58 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало», 2-я серия

16:55 Охотницы на миллионеров

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Тайна Спящей дамы. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Актёрские жертвы

23:10 Актерские драмы. Ранняя слава

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Актёрские судьбы. Доигрались!

01:25 Секс-бомбы со стажем

02:05 Как утонул коммандер Крэбб

02:45 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало», 1-я серия

03:28 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало», 2-я серия

04:15 Вертинские. Наследство Короля



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Цена свободы

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Доходное место

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Интересное кино», 1-я и 2-я серии, «Стрелок», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Интересное кино», 1-я и 2-я серии, «Стрелок», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Спецбат. 17-я серия

21:05 Спецбат. 18-я серия

22:10 Скорая помощь-4. 17-я и 18-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-4. 17-я и 18-я серии

00:30 Поздняков

00:45 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет профессия переводчика исчезнет

01:40 Профиль убийцы. Сезон 1. «Детская площадка», 1-я и 2-я серии

03:15 Профиль убийцы. Сезон 1. «Фантом», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Старый должок



5 канал



05:00 Известия

05:35 Ментовские войны-2. 1-я часть - «За неделю до весны»

06:30 Легавый-2. 20-я - 22-я серии

08:30 День ангела

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Легавый-2. 22-я - 25-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны-2. 3-я часть - «Закон джунглей»

14:25 Ментовские войны-2. 4-я часть - «Закон джунглей»

15:25 Ментовские войны-2. 1-я часть - «В условиях неочевидности»

16:25 Ментовские войны-2. 2-я часть - «В условиях неочевидности»

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны-2. 3-я часть - «В условиях неочевидности»

19:05 Ментовские войны-2. 4-я часть -«В условиях неочевидности»

19:55 След. Запах женщины

20:45 След. Эмпиреи у батареи

21:35 След. Щекотливое дело

22:25 Великолепная пятёрка-5. Треугольник

23:15 Великолепная пятёрка-5. Простая семья

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Атака крысы

01:15 След. Звонок из ниоткуда

01:50 След. Слабое звено

02:30 След. Биорадар криминала

03:05 Детективы. Безоблачные дни

03:40 Детективы. Баловень судьбы

04:05 Детективы. Дорогие огурцы

04:30 Детективы. Я докажу тебе любовь



Домашний



04:20 Давай разведёмся!

05:10 По делам несовершеннолетних

08:40 Давай разведёмся!

09:40 Тест на отцовство

11:50 Понять. Простить. «Любимый родственник». «Нимфоманка»

12:50 Порча. Телефонный звонок

13:20 Знахарка

13:55 Верну любимого. Дарья

14:30 Завтра я тебя разлюблю. 1-я и 2-я серии

18:45 Спасите мою кухню

19:00 Любовь зла. 1-я - 4-я серии

22:55 Порча. «Дворняга». «Рыбаки»

00:00 Знахарка

00:30 Верну любимого. Дарья

00:55 Понять. Простить. «Любимый родственник». «Нимфоманка»

01:45 Восток-Запад. 47-я серия

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



ТНТ



04:05 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал»

05:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 63-я серия - «Финал»

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия

08:30 Перезагрузка. 531-я серия

09:00 Физрук. 15-я - 24-я серии

14:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 223-я - 230-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 15-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 16-я серия

20:00 Отпуск. Сезон 2. 35-я серия

20:30 Отпуск. Сезон 2. 36-я серия

21:00 Прожарка. Сезон 3. 17-я серия - «Демис Карабидис»

22:00 Влюбись, если сможешь. 28-я серия

23:30 Женский стендап. Сезон 3. 34-я серия

00:30 Игра на выживание. 7-я серия

01:35 Игра на выживание. 8-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 2. 18-я серия

03:15 Comedy Баттл. 1-я серия

04:00 Comedy Баттл. 2-я серия

04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 1. 3-я серия

05:15 Две сказки

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 32-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 34-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 35-я серия

06:05 Три кота. Одежда для котят

06:10 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей

06:15 Драконы и всадники Олуха

06:40 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:20 Приключения Вуди и его друзей

07:40 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 3-я и 4-я серии

09:00 Уральские пельмени. #несельскийчас

09:25 Сеня-федя. Сезон 5. 12-я - 17-я серии

12:20 Кухня. Сезон 4. 19-я - 20-я серии

13:25 Кухня. Сезон 5. 1-я - 9-я серии

18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 3-я - 5-я серии

20:00 Невероятный Халк

22:15 Халк

01:00 Роковое искушение

02:45 Неуловимые: Джекпот

04:00 6 кадров. Сезон 1. 10-я - 12-я серии



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Германия - Япония

05:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:20 Биатлон. Кубок России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир

09:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бельгия - Канада

11:50 Оазис футбола

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Швейцария - Камерун. Прямой эфир

15:00 Катар-2022. Все на футбол!

15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уругвай - Южная Корея. Прямой эфир

18:00 Катар-2022. Все на футбол!

18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Португалия - Гана. Прямой эфир

21:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Сербия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Швейцария - Камерун

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уругвай - Южная Корея



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Законопослушный гражданин

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Открытое море: Новые жертвы

01:55 Самые шокирующие гипотезы

02:40 Тайны Чапман



Звезда



03:55 На всех широтах. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Страшнее, чем шторм

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 На всех широтах. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 На всех широтах. 5-я - 8-я серии

17:00 Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Самоходные артиллерийские установки. 2С3 «Акация» против М109»

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 ТАСС уполномочен заявить... 7-я и 8-я серии

02:00 Россия молодая. Страшнее, чем шторм

03:05 Близнецы

04:35 На всех широтах. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Врубеля

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Ольга Жизнева

07:30 Новости культуры

07:35 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 3-я серия

08:45 Забытое ремесло. Кормилица

09:00 Новости культуры

09:05 Сокровища Московского Кремля. «Екатерина Великая», Фильм 3-й

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Интервью у музыки. Никита Богословский». 1986

12:30 Тихий Дон. 4-я серия

13:20 Провинциальные музеи России. Череповец

13:50 Абсолютный слух

14:30 Его Голгофа. Николай Вавилов

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! Зарайск купеческий

15:50 2 Верник 2. Лариса Голубкина

16:40 Настоящее-прошедшее. Поиски и находки. Емельян Пугачёв. «Я не ворон, я другой»

17:10 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. Д. Шостакович. Симфония №7

18:35 Секреты Колизея

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Виктор Ремизов. «Вечная мерзлота»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 «Война и мир». Операторский ракурс»

21:30 Энигма. Дмитрий Маслеев

22:15 Тихий Дон. 4-я серия

23:05 Сокровища Московского Кремля. «Эвакуация», Фильм 4-й

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Интервью у музыки. Никита Богословский«. 1986

01:35 Секреты Колизея

02:30 Провинциальные музеи России. Череповец

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»

05:50 Пятница News. 212-я серия

06:20 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»

07:20 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»

08:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 7-я серия

09:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 1-я серия

10:40 Новые Пацанки. Сезон 1. 9-я серия

14:20 Четыре свадьбы. Сезон 1. 7-я серия

16:00 Четыре свадьбы. Сезон 1. 8-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 7-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 10-я серия

22:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 2-я серия

01:10 Шторм. Сезон 1. 7-я серия

02:00 Шторм. Сезон 1. 8-я серия

03:10 Пятница News. 214-я серия

03:30 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

04:40 Пятница News. 213-я серия



МИР



05:00 Развод

06:40 Мультфильмы

07:10 Наше кино. История большой любви

07:40 Меч-2. 9-я - 11-я серии

10:00 Новости

10:10 Меч-2. 11-я - 14-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Меч-2. 18-я - 20-я серии

01:10 Наше кино. История большой любви

01:30 Таинственный остров

03:00 Развод



Время начала передач - московское.



















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Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу по каналам ТВ



Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканал Матч Футбол 1. Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, результаты игр в Катаре



Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре. КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 22 ноября, где смотреть прямые трансляции



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею. Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 22 ноября



Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею. Расписание Кубка России по футболу 2022, где смотреть прямые трансляции



Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.









