Телепрограмма 5 канала на 24 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач 5 канал на 24 ноября



05:00 Известия

05:35 Ментовские войны-2. 1-я часть - «За неделю до весны»

06:30 Легавый-2. 20-я - 22-я серии

08:30 День ангела

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Легавый-2. 22-я - 25-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны-2. 3-я часть - «Закон джунглей»

14:25 Ментовские войны-2. 4-я часть - «Закон джунглей»

15:25 Ментовские войны-2. 1-я часть - «В условиях неочевидности»

16:25 Ментовские войны-2. 2-я часть - «В условиях неочевидности»

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны-2. 3-я часть - «В условиях неочевидности»

19:05 Ментовские войны-2. 4-я часть -«В условиях неочевидности»

19:55 След. Запах женщины

20:45 След. Эмпиреи у батареи

21:35 След. Щекотливое дело

22:25 Великолепная пятёрка-5. Треугольник

23:15 Великолепная пятёрка-5. Простая семья

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Атака крысы

01:15 След. Звонок из ниоткуда

01:50 След. Слабое звено

02:30 След. Биорадар криминала

03:05 Детективы. Безоблачные дни

03:40 Детективы. Баловень судьбы

04:05 Детективы. Дорогие огурцы

04:30 Детективы. Я докажу тебе любовь



В программе возможны изменения.