Телепрограмма 5 канала на 24 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач 5 канал на 24 ноября
05:00 Известия
05:35 Ментовские войны-2. 1-я часть - «За неделю до весны»
06:30 Легавый-2. 20-я - 22-я серии
08:30 День ангела
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Легавый-2. 22-я - 25-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны-2. 3-я часть - «Закон джунглей»
14:25 Ментовские войны-2. 4-я часть - «Закон джунглей»
15:25 Ментовские войны-2. 1-я часть - «В условиях неочевидности»
16:25 Ментовские войны-2. 2-я часть - «В условиях неочевидности»
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны-2. 3-я часть - «В условиях неочевидности»
19:05 Ментовские войны-2. 4-я часть -«В условиях неочевидности»
19:55 След. Запах женщины
20:45 След. Эмпиреи у батареи
21:35 След. Щекотливое дело
22:25 Великолепная пятёрка-5. Треугольник
23:15 Великолепная пятёрка-5. Простая семья
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Атака крысы
01:15 След. Звонок из ниоткуда
01:50 След. Слабое звено
02:30 След. Биорадар криминала
03:05 Детективы. Безоблачные дни
03:40 Детективы. Баловень судьбы
04:05 Детективы. Дорогие огурцы
04:30 Детективы. Я докажу тебе любовь
В программе возможны изменения.