Телепрограмма Матч ТВ на 24 ноября 2022 года. Какие спортивные соревнования и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Матч ТВ на 24 ноября
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Германия - Япония
05:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:20 Биатлон. Кубок России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
09:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бельгия - Канада
11:50 Оазис футбола
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Швейцария - Камерун. Прямой эфир
15:00 Катар-2022. Все на футбол!
15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уругвай - Южная Корея. Прямой эфир
18:00 Катар-2022. Все на футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Португалия - Гана. Прямой эфир
21:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Сербия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Швейцария - Камерун
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уругвай - Южная Корея
В программе возможны изменения.