Телепрограмма Матч ТВ на 24 ноября 2022 года. Какие спортивные соревнования и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Матч ТВ на 24 ноября



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Германия - Япония

05:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:20 Биатлон. Кубок России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир

09:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бельгия - Канада

11:50 Оазис футбола

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Швейцария - Камерун. Прямой эфир

15:00 Катар-2022. Все на футбол!

15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уругвай - Южная Корея. Прямой эфир

18:00 Катар-2022. Все на футбол!

18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Португалия - Гана. Прямой эфир

21:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Сербия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Швейцария - Камерун

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уругвай - Южная Корея



В программе возможны изменения.