Телепрограмма канала Звезда на 24 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Звезда на 24 ноября



03:55 На всех широтах. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Страшнее, чем шторм

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 На всех широтах. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 На всех широтах. 5-я - 8-я серии

17:00 Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Самоходные артиллерийские установки. 2С3 «Акация» против М109»

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 ТАСС уполномочен заявить... 7-я и 8-я серии

02:00 Россия молодая. Страшнее, чем шторм

03:05 Близнецы

04:35 На всех широтах. 5-я и 6-я серии



В программе возможны изменения.