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Программа Звезда на 24 ноября 2022



Телепрограмма канала Звезда на 24 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач Звезда на 24 ноября

03:55 На всех широтах. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Россия молодая. Страшнее, чем шторм
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 На всех широтах. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 На всех широтах. 5-я - 8-я серии
17:00 Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Самоходные артиллерийские установки. 2С3 «Акация» против М109»
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 ТАСС уполномочен заявить... 7-я и 8-я серии
02:00 Россия молодая. Страшнее, чем шторм
03:05 Близнецы
04:35 На всех широтах. 5-я и 6-я серии

В программе возможны изменения.









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