Программа Культура на 24 ноября 2022



Телепрограмма канала Культура на 24 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Культура на 24 ноября



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Врубеля

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Ольга Жизнева

07:30 Новости культуры

07:35 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 3-я серия

08:45 Забытое ремесло. Кормилица

09:00 Новости культуры

09:05 Сокровища Московского Кремля. «Екатерина Великая», Фильм 3-й

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Интервью у музыки. Никита Богословский». 1986

12:30 Тихий Дон. 4-я серия

13:20 Провинциальные музеи России. Череповец

13:50 Абсолютный слух

14:30 Его Голгофа. Николай Вавилов

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! Зарайск купеческий

15:50 2 Верник 2. Лариса Голубкина

16:40 Настоящее-прошедшее. Поиски и находки. Емельян Пугачёв. «Я не ворон, я другой»

17:10 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. Д. Шостакович. Симфония №7

18:35 Секреты Колизея

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Виктор Ремизов. «Вечная мерзлота»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 «Война и мир». Операторский ракурс»

21:30 Энигма. Дмитрий Маслеев

22:15 Тихий Дон. 4-я серия

23:05 Сокровища Московского Кремля. «Эвакуация», Фильм 4-й

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Интервью у музыки. Никита Богословский«. 1986

01:35 Секреты Колизея

02:30 Провинциальные музеи России. Череповец

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.



















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