Телепрограмма канала Культура на 24 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Культура на 24 ноября
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Врубеля
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Ольга Жизнева
07:30 Новости культуры
07:35 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 3-я серия
08:45 Забытое ремесло. Кормилица
09:00 Новости культуры
09:05 Сокровища Московского Кремля. «Екатерина Великая», Фильм 3-й
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Интервью у музыки. Никита Богословский». 1986
12:30 Тихий Дон. 4-я серия
13:20 Провинциальные музеи России. Череповец
13:50 Абсолютный слух
14:30 Его Голгофа. Николай Вавилов
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! Зарайск купеческий
15:50 2 Верник 2. Лариса Голубкина
16:40 Настоящее-прошедшее. Поиски и находки. Емельян Пугачёв. «Я не ворон, я другой»
17:10 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. Д. Шостакович. Симфония №7
18:35 Секреты Колизея
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Виктор Ремизов. «Вечная мерзлота»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Война и мир». Операторский ракурс»
21:30 Энигма. Дмитрий Маслеев
22:15 Тихий Дон. 4-я серия
23:05 Сокровища Московского Кремля. «Эвакуация», Фильм 4-й
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Интервью у музыки. Никита Богословский«. 1986
01:35 Секреты Колизея
02:30 Провинциальные музеи России. Череповец
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.