Телепрограмма канала Пятница на 24 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Пятница на 24 ноября



05:00 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»

05:50 Пятница News. 212-я серия

06:20 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»

07:20 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»

08:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 7-я серия

09:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 1-я серия

10:40 Новые Пацанки. Сезон 1. 9-я серия

14:20 Четыре свадьбы. Сезон 1. 7-я серия

16:00 Четыре свадьбы. Сезон 1. 8-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 7-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 10-я серия

22:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 2-я серия

01:10 Шторм. Сезон 1. 7-я серия

02:00 Шторм. Сезон 1. 8-я серия

03:10 Пятница News. 214-я серия

03:30 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

04:40 Пятница News. 213-я серия



В программе возможны изменения.