Телепрограмма канала Пятница на 24 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Пятница на 24 ноября
05:00 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»
05:50 Пятница News. 212-я серия
06:20 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»
07:20 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»
08:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 7-я серия
09:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 1-я серия
10:40 Новые Пацанки. Сезон 1. 9-я серия
14:20 Четыре свадьбы. Сезон 1. 7-я серия
16:00 Четыре свадьбы. Сезон 1. 8-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 7-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 10-я серия
22:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 2-я серия
01:10 Шторм. Сезон 1. 7-я серия
02:00 Шторм. Сезон 1. 8-я серия
03:10 Пятница News. 214-я серия
03:30 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
04:40 Пятница News. 213-я серия
В программе возможны изменения.