Программа передач, ТВ программа на 25 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на пятницу 25 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 25.11.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 ф а н т а с т и к а. Ф и н а л
00:05 «Баста. Моя игра»
01:20 Судьба на выбор. 10-я серия - «Надежда»
02:15 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Дуэты. Сезон 2
23:45 Улыбка на ночь
00:50 Непредвиденные обстоятельства
04:10 Личное дело. 9-я серия
ТВЦ
04:15 Вертинские. Наследство Короля
05:05 Мой герой. Алёна Коломина
05:40 Петровка, 38
06:00 Настроение
07:55 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 1-я серия
08:48 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 2-я серия
09:40 Некрасивая подружка-10-11. 1-я серия - «Палата №13»
10:33 Некрасивая подружка-10-11. 2-я серия - «Палата №13»
11:30 События
11:45 Некрасивая подружка-10-11. 3-я серия - «Ключ на дне озера»
12:37 Некрасивая подружка-10-11. 4-я серия - «Ключ на дне озера»
13:30 Некрасивая подружка-12-13. 1-я серия - «Половинка сердца»
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Некрасивая подружка-12-13. 2-я серия - «Половинка сердца»
15:55 Некрасивая подружка-12-13. 3-я серия - «Похудей или умри»
16:50 Некрасивая подружка-12-13. 4-я серия - «Похудей или умри»
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Игрушка. 1-я серия
19:10 Игрушка. 2-я серия
20:05 Парижская тайна. 1-я серия
21:00 Парижская тайна. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Эстрадные песни прошлых лет
00:05 Мачеха
01:35 Петровка, 38
01:50 Тайна Спящей дамы. 1-я - 4-я серии
04:45 Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Старый должок
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Полицейская краса
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Следствие вели...
10:00 Сегодня
10:35 Следствие вели...
11:00 «Мусор против человека». Научное расследование Сергея Малозёмова
12:00 ДедСад
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Спецбат. 19-я серия
21:05 Спецбат. 20-я серия
22:10 Скорая помощь-4. 19-я серия
23:05 Скорая помощь-4. 20-я серия
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:45 Захар Прилепин. Уроки русского
02:10 Квартирный вопрос
03:00 Агентство скрытых камер. Невесту украли
03:30 Профиль убийцы. Сезон 1. «Велосипедист», 1-я и 2-я серии
5 канал
05:00 Известия
05:25 Ментовские войны-2. 4-я часть -«В условиях неочевидности»
06:10 Легавый-2. 26-я - 29-я серии
09:00 Известия
09:30 Легавый-2. 29-я - 32-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны - 3. 1-я - 4-я части - «Казаки-разбойники»
17:25 Ментовские войны - 3. 1-я часть - «Образ врага»
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны - 3. 1-я - 2-я части - «Образ врага»
19:55 След. Часы смерти
20:40 След. Лучшая версия себя
21:30 След. Мирный
22:20 След. Концерт для фортепиано со смертью
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Фредди Меркьюри. Я стану легендой
00:55 Великолепная пятёрка-5. Переезд
01:35 Великолепная пятёрка-5. Взрыв мозга
02:10 Великолепная пятёрка-5. Смерть амазонки
02:50 Великолепная пятёрка-5. Ингаляция
03:25 Великолепная пятёрка-5. Родня
04:05 Великолепная пятёрка-5. Доброе сердце
04:40 Великолепная пятёрка-5. Треугольник
Домашний
04:15 Давай разведёмся!
05:05 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведёмся!
09:40 Тест на отцовство
11:50 Понять. Простить. «Перемена желаний». «Честное имя»
12:50 Порча. В клочья
13:20 Знахарка
13:55 Верну любимого. Сердце волнуется
14:30 Между нами выпал снег. 1-я - 4-я серии
18:45 Про здоровье
19:00 Грымза. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Око». «Без адреса»
00:05 Знахарка
00:35 Верну любимого. Сердце волнуется
01:00 Понять. Простить. «Перемена желаний». «Честное имя»
01:50 Восток-Запад. 48-я серия
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия
05:35 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия
08:30 Звездная кухня. 11-я серия
09:00 Вызов. 6-я серия
10:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 41-я - 56-я серии
18:00 Концерты. 4-я серия
19:00 Однажды в России. Сезон 9. 232-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 233-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 761-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 760-я серия
23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 150-я серия
00:00 Такое кино. 430-я серия
00:30 Игра на выживание. 9-я серия
01:30 Игра на выживание. 10-я серия
02:20 Импровизация. Команды. Дайджест. 20-я серия
03:10 Comedy Баттл. 3-я серия
04:00 Comedy Баттл. 4-я серия
04:45 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 1. 12-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 2. 3-я серия
05:15 Мультфильмы
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 41-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 45-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 57-я серия
06:05 Три кота. За чайником
06:10 Три кота
06:15 Драконы и всадники Олуха
06:40 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:20 Приключения Вуди и его друзей
07:40 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 4-я и 5-я серии
09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 7-я серия
11:05 Мегамозг
12:55 Уральские пельмени. #часрасплаты
13:05 Уральские пельмени
14:40 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ю»
16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Т»
17:50 Уральские пельмени. Всемирный потом
19:30 Уральские пельмени. Галина красная
21:00 2+1
23:20 Невероятный Халк
01:35 Неуловимые: Бангкок
03:00 6 кадров. Сезон 5. 34-я серия
03:20 6 кадров. Сезон 5. 35-я серия
03:40 6 кадров. Сезон 5. 36-я серия
04:05 6 кадров. Сезон 5. 37-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 4. 3-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 4. 4-я серия
Матч ТВ
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уругвай - Южная Корея
05:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Сербия
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уэльс - Иран. Прямой эфир
15:00 Катар-2022. Все на футбол!
15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар - Сенегал. Прямой эфир
18:00 Катар-2022. Все на футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Нидерланды - Эквадор. Прямой эфир
21:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Англия - США. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уэльс - Иран
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар - Сенегал
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Столкновение с бездной
22:15 Пассажиры
00:30 Скайлайн
01:55 Скайлайн-2
03:30 Невероятно интересные истории
Звезда
04:35 На всех широтах. 5-я и 6-я серии
06:00 На всех широтах. 7-я и 8-я серии
08:05 Память. Cаня, Саша, Сашка, Александр Покрышкин: следуя за мечтой
09:00 Новости дня
09:20 Россия молодая. Крепости быть!
10:55 25 ноября - День российского миротворца
11:25 Освобождение
12:00 Черные волки. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Черные волки. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Черные волки. 1-я - 4-я серии
17:05 Черные волки. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Черные волки. 5-я - 8-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:55 ТАСС уполномочен заявить... 9-я и 10-я серии
02:05 Россия молодая. Крепости быть!
03:05 Медовый месяц
04:40 Хроника Победы
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Садовое кольцо
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Янина Жеймо
07:30 Новости культуры
07:35 Дело за тобой!
09:00 Новости культуры
09:05 Сокровища Московского Кремля. «Эвакуация», Фильм 4-й
10:00 Новости культуры
10:15 Шедевры старого кино. Ошибка инженера Кочина
12:05 Открытая книга. Виктор Ремизов. «Вечная мерзлота»
12:30 Тихий Дон. 5-я серия
13:20 Забытое ремесло. Дворецкий
13:35 Власть факта. Иран: сопротивление и развитие
14:15 Римский-Корсаков. Путь к невидимому граду
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Кирилловский район (Вологодская область)
15:30 Энигма. Дмитрий Маслеев
16:10 Рассвет жемчужины Востока
17:15 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. В. Гаврилин. Симфония-действо «Перезвоны»
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20:50 Роман в камне. Уфа. Особняк Елены Поносовой-Молло
21:20 Линия жизни. К 80-летию Василия Бочкарёва
22:15 Тихий Дон. 5-я серия
23:00 2 Верник 2. Махар Вазиев
00:00 Новости культуры
00:20 Первый снег
01:45 Искатели. Тайна гибели красного фабриканта
02:30 Приключения Васи Куролесова
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
06:10 Пятница News. 213-я серия
06:30 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»
07:40 Кондитер. Сезон 3. 9-я серия - «Регионы России»
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 6. 1-я серия
09:50 Комиссар Рекс. Сезон 6. 2-я серия
10:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 10-я серия
14:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 31-я серия
15:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 21-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 26-я серия
19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 3-я серия
21:00 Голодные игры: И вспыхнет пламя
23:50 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1
02:00 Пятница News. 215-я серия
02:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 3-я серия
03:10 Комиссар Рекс. Сезон 6. 3-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
04:30 Пятница News. 214-я серия
МИР
05:00 Развод
05:15 Мультфильмы
07:00 Наше кино. История большой любви
07:30 Меч-2. 15-я - 17-я серии
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Меч-2. 17-я - 20-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Вий
21:10 Знахарь
23:40 Мэри Поппинс, до свидания!
02:00 Наше кино. История большой любви
02:25 Моя любовь
03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.