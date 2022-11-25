Программа передач, ТВ программа на 25 ноября 2022



Программа передач телеканалов России на пятницу 25 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 25.11.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 ф а н т а с т и к а. Ф и н а л

00:05 «Баста. Моя игра»

01:20 Судьба на выбор. 10-я серия - «Надежда»

02:15 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Дуэты. Сезон 2

23:45 Улыбка на ночь

00:50 Непредвиденные обстоятельства

04:10 Личное дело. 9-я серия



ТВЦ



04:15 Вертинские. Наследство Короля

05:05 Мой герой. Алёна Коломина

05:40 Петровка, 38

06:00 Настроение

07:55 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 1-я серия

08:48 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 2-я серия

09:40 Некрасивая подружка-10-11. 1-я серия - «Палата №13»

10:33 Некрасивая подружка-10-11. 2-я серия - «Палата №13»

11:30 События

11:45 Некрасивая подружка-10-11. 3-я серия - «Ключ на дне озера»

12:37 Некрасивая подружка-10-11. 4-я серия - «Ключ на дне озера»

13:30 Некрасивая подружка-12-13. 1-я серия - «Половинка сердца»

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Некрасивая подружка-12-13. 2-я серия - «Половинка сердца»

15:55 Некрасивая подружка-12-13. 3-я серия - «Похудей или умри»

16:50 Некрасивая подружка-12-13. 4-я серия - «Похудей или умри»

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Игрушка. 1-я серия

19:10 Игрушка. 2-я серия

20:05 Парижская тайна. 1-я серия

21:00 Парижская тайна. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Эстрадные песни прошлых лет

00:05 Мачеха

01:35 Петровка, 38

01:50 Тайна Спящей дамы. 1-я - 4-я серии

04:45 Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Старый должок

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Полицейская краса

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Следствие вели...

10:00 Сегодня

10:35 Следствие вели...

11:00 «Мусор против человека». Научное расследование Сергея Малозёмова

12:00 ДедСад

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Спецбат. 19-я серия

21:05 Спецбат. 20-я серия

22:10 Скорая помощь-4. 19-я серия

23:05 Скорая помощь-4. 20-я серия

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:45 Захар Прилепин. Уроки русского

02:10 Квартирный вопрос

03:00 Агентство скрытых камер. Невесту украли

03:30 Профиль убийцы. Сезон 1. «Велосипедист», 1-я и 2-я серии



5 канал



05:00 Известия

05:25 Ментовские войны-2. 4-я часть -«В условиях неочевидности»

06:10 Легавый-2. 26-я - 29-я серии

09:00 Известия

09:30 Легавый-2. 29-я - 32-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны - 3. 1-я - 4-я части - «Казаки-разбойники»

17:25 Ментовские войны - 3. 1-я часть - «Образ врага»

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны - 3. 1-я - 2-я части - «Образ врага»

19:55 След. Часы смерти

20:40 След. Лучшая версия себя

21:30 След. Мирный

22:20 След. Концерт для фортепиано со смертью

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Фредди Меркьюри. Я стану легендой

00:55 Великолепная пятёрка-5. Переезд

01:35 Великолепная пятёрка-5. Взрыв мозга

02:10 Великолепная пятёрка-5. Смерть амазонки

02:50 Великолепная пятёрка-5. Ингаляция

03:25 Великолепная пятёрка-5. Родня

04:05 Великолепная пятёрка-5. Доброе сердце

04:40 Великолепная пятёрка-5. Треугольник



Домашний



04:15 Давай разведёмся!

05:05 По делам несовершеннолетних

08:40 Давай разведёмся!

09:40 Тест на отцовство

11:50 Понять. Простить. «Перемена желаний». «Честное имя»

12:50 Порча. В клочья

13:20 Знахарка

13:55 Верну любимого. Сердце волнуется

14:30 Между нами выпал снег. 1-я - 4-я серии

18:45 Про здоровье

19:00 Грымза. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Око». «Без адреса»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Сердце волнуется

01:00 Понять. Простить. «Перемена желаний». «Честное имя»

01:50 Восток-Запад. 48-я серия

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия

05:35 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия

08:30 Звездная кухня. 11-я серия

09:00 Вызов. 6-я серия

10:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 41-я - 56-я серии

18:00 Концерты. 4-я серия

19:00 Однажды в России. Сезон 9. 232-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 233-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 761-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 760-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 150-я серия

00:00 Такое кино. 430-я серия

00:30 Игра на выживание. 9-я серия

01:30 Игра на выживание. 10-я серия

02:20 Импровизация. Команды. Дайджест. 20-я серия

03:10 Comedy Баттл. 3-я серия

04:00 Comedy Баттл. 4-я серия

04:45 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 1. 12-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 2. 3-я серия

05:15 Мультфильмы

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 41-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 45-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 57-я серия

06:05 Три кота. За чайником

06:10 Три кота

06:15 Драконы и всадники Олуха

06:40 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:20 Приключения Вуди и его друзей

07:40 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 4-я и 5-я серии

09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 7-я серия

11:05 Мегамозг

12:55 Уральские пельмени. #часрасплаты

13:05 Уральские пельмени

14:40 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ю»

16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Т»

17:50 Уральские пельмени. Всемирный потом

19:30 Уральские пельмени. Галина красная

21:00 2+1

23:20 Невероятный Халк

01:35 Неуловимые: Бангкок

03:00 6 кадров. Сезон 5. 34-я серия

03:20 6 кадров. Сезон 5. 35-я серия

03:40 6 кадров. Сезон 5. 36-я серия

04:05 6 кадров. Сезон 5. 37-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 4. 3-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 4. 4-я серия



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уругвай - Южная Корея

05:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Сербия

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уэльс - Иран. Прямой эфир

15:00 Катар-2022. Все на футбол!

15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар - Сенегал. Прямой эфир

18:00 Катар-2022. Все на футбол!

18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Нидерланды - Эквадор. Прямой эфир

21:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Англия - США. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уэльс - Иран

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар - Сенегал



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Столкновение с бездной

22:15 Пассажиры

00:30 Скайлайн

01:55 Скайлайн-2

03:30 Невероятно интересные истории



Звезда



04:35 На всех широтах. 5-я и 6-я серии

06:00 На всех широтах. 7-я и 8-я серии

08:05 Память. Cаня, Саша, Сашка, Александр Покрышкин: следуя за мечтой

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Крепости быть!

10:55 25 ноября - День российского миротворца

11:25 Освобождение

12:00 Черные волки. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Черные волки. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Черные волки. 1-я - 4-я серии

17:05 Черные волки. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Черные волки. 5-я - 8-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:55 ТАСС уполномочен заявить... 9-я и 10-я серии

02:05 Россия молодая. Крепости быть!

03:05 Медовый месяц

04:40 Хроника Победы



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Садовое кольцо

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Янина Жеймо

07:30 Новости культуры

07:35 Дело за тобой!

09:00 Новости культуры

09:05 Сокровища Московского Кремля. «Эвакуация», Фильм 4-й

10:00 Новости культуры

10:15 Шедевры старого кино. Ошибка инженера Кочина

12:05 Открытая книга. Виктор Ремизов. «Вечная мерзлота»

12:30 Тихий Дон. 5-я серия

13:20 Забытое ремесло. Дворецкий

13:35 Власть факта. Иран: сопротивление и развитие

14:15 Римский-Корсаков. Путь к невидимому граду

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Кирилловский район (Вологодская область)

15:30 Энигма. Дмитрий Маслеев

16:10 Рассвет жемчужины Востока

17:15 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. В. Гаврилин. Симфония-действо «Перезвоны»

18:45 Царская ложа

19:30 Новости культуры

19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»

20:50 Роман в камне. Уфа. Особняк Елены Поносовой-Молло

21:20 Линия жизни. К 80-летию Василия Бочкарёва

22:15 Тихий Дон. 5-я серия

23:00 2 Верник 2. Махар Вазиев

00:00 Новости культуры

00:20 Первый снег

01:45 Искатели. Тайна гибели красного фабриканта

02:30 Приключения Васи Куролесова

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

06:10 Пятница News. 213-я серия

06:30 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»

07:40 Кондитер. Сезон 3. 9-я серия - «Регионы России»

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 6. 1-я серия

09:50 Комиссар Рекс. Сезон 6. 2-я серия

10:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 10-я серия

14:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 31-я серия

15:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 21-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 26-я серия

19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 3-я серия

21:00 Голодные игры: И вспыхнет пламя

23:50 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1

02:00 Пятница News. 215-я серия

02:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 3-я серия

03:10 Комиссар Рекс. Сезон 6. 3-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

04:30 Пятница News. 214-я серия



МИР



05:00 Развод

05:15 Мультфильмы

07:00 Наше кино. История большой любви

07:30 Меч-2. 15-я - 17-я серии

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Меч-2. 17-я - 20-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Вий

21:10 Знахарь

23:40 Мэри Поппинс, до свидания!

02:00 Наше кино. История большой любви

02:25 Моя любовь

03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа СТС на 25 ноября 2022 Программа ТНТ на 25 ноября 2022 Программа ТВЦ на 25 ноября 2022 Программа передач, ТВ программа на 24 ноября 2022 Программа СТС на 22 ноября 2022









Расписание матчей ЧМ 2022 по футболу в Катаре



Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре. Кубок России по биатлону 2022/2023. Расписание 1-го этапа в Ханты-Мансийске



Первый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023 пройдет с 24 по 27 ноября в Ханты-Мансийске. КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 23 ноября, где смотреть прямые трансляции



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею. Расписание трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ, где смотреть бесплатно



Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканал Матч Футбол 1. Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 23 ноября



Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.









