Телепрограмма 1 канала на 25 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач 1 канал на 25 ноября



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 ф а н т а с т и к а. Ф и н а л

00:05 «Баста. Моя игра»

01:20 Судьба на выбор. 10-я серия - «Надежда»

02:15 Информационный канал



В программе возможны изменения.