Телепрограмма 5 канала на 25 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач 5 канал на 25 ноября
05:00 Известия
05:25 Ментовские войны-2. 4-я часть -«В условиях неочевидности»
06:10 Легавый-2. 26-я - 29-я серии
09:00 Известия
09:30 Легавый-2. 29-я - 32-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны - 3. 1-я - 4-я части - «Казаки-разбойники»
17:25 Ментовские войны - 3. 1-я часть - «Образ врага»
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны - 3. 1-я - 2-я части - «Образ врага»
19:55 След. Часы смерти
20:40 След. Лучшая версия себя
21:30 След. Мирный
22:20 След. Концерт для фортепиано со смертью
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Фредди Меркьюри. Я стану легендой
00:55 Великолепная пятёрка-5. Переезд
01:35 Великолепная пятёрка-5. Взрыв мозга
02:10 Великолепная пятёрка-5. Смерть амазонки
02:50 Великолепная пятёрка-5. Ингаляция
03:25 Великолепная пятёрка-5. Родня
04:05 Великолепная пятёрка-5. Доброе сердце
04:40 Великолепная пятёрка-5. Треугольник
В программе возможны изменения.