Телепрограмма 5 канала на 25 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач 5 канал на 25 ноября



05:00 Известия

05:25 Ментовские войны-2. 4-я часть -«В условиях неочевидности»

06:10 Легавый-2. 26-я - 29-я серии

09:00 Известия

09:30 Легавый-2. 29-я - 32-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны - 3. 1-я - 4-я части - «Казаки-разбойники»

17:25 Ментовские войны - 3. 1-я часть - «Образ врага»

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны - 3. 1-я - 2-я части - «Образ врага»

19:55 След. Часы смерти

20:40 След. Лучшая версия себя

21:30 След. Мирный

22:20 След. Концерт для фортепиано со смертью

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Фредди Меркьюри. Я стану легендой

00:55 Великолепная пятёрка-5. Переезд

01:35 Великолепная пятёрка-5. Взрыв мозга

02:10 Великолепная пятёрка-5. Смерть амазонки

02:50 Великолепная пятёрка-5. Ингаляция

03:25 Великолепная пятёрка-5. Родня

04:05 Великолепная пятёрка-5. Доброе сердце

04:40 Великолепная пятёрка-5. Треугольник



В программе возможны изменения.